TUTUKLUK YAPAN TABANCAYLA BAŞINDAN VURULDU İDDİASI - Son Dakika

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ADANA'da, evinin bahçesinde atış yapan Enver Yaş'ın (23) ruhsatsız tabancası tutukluk yaptı. Bu sırada iddiaya göre yanındaki arkadaşlarından Halil Ç.'nin (33) tamir etmeye çalıştığı silah ateş aldı ve Yaş, başından yaralandı. Yaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkadaşları ise gözaltına alındı.

Olay, 23 Kasım'da, saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Ruhsatsız tabancasıyla atış yapan Enver Yaş'ın yanına, mahalleden arkadaşları Halil Ç., Ahmet A.(18) ve Mustafa O.(18) geldi. Yaş'ın tabancası bir süre sonra tutukluk yaptı. Tabancanın mekanizmasını sökerek tamir etmeye çalışan Halil Ç., silahın kabzasından tuttuğu sırada tabancanın ateş almasıyla Yaş, başından yaralandı. Silah sesini duyup bahçeye çıkan ailesi, kanlar içerisindeki Yaş'ı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Yaş, ambulansla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin ifadesi üzerine olay sırasında Yaş'ın yanında bulunduğunu ve sonra hastaneye gelip ayrıldığını belirlediği arkadaşları Halil Ç., Ahmet A. ve Mustafa O.?yu gözaltına aldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Halil Ç., tabancanın tutukluk yapması üzerine tamir etmeye çalıştığını, silahın birden ateş aldığını ve arkadaşı Enver Yaş'ın başından vurulduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ahmet A. ile Mustafa O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.