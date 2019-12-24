Tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

KÜTAHYA'da cezaevinde bulunan tutuklu Kemal A.'nın evinde arama yapan jandarma ekipleri, odalara serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi.

Tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

KÜTAHYA'da cezaevinde bulunan tutuklu Kemal A.'nın evinde arama yapan jandarma ekipleri, odalara serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kemal A.'nın kullandığı evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan jandarma ekipleri, evin odalarına serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi. Yaklaşık 15 gün önce polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan Kemal A.'nın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:38 Kaynak: DHA
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