Son Dakika Haberleri: Tutuklunun Sosyal Medyadaki PKK Paylaşımına Soruşturma

Tutuklunun Sosyal Medyadaki PKK Paylaşımına Soruşturma

10 dakika önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde tutuklu bulunan F.T. hakkında cezaevine girmeden önce sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Tutuklunun Sosyal Medyadaki PKK Paylaşımına Soruşturma, System.String[]
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde tutuklu bulunan F.T. hakkında cezaevine girmeden önce sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Uzunköprü K1 Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklu bulunan F.T.'nin cezaevine girmeden önce sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Bu yönde video ve fotoğraf paylaşımlarında da bulunduğu tespit edlen F.T. hakkında Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:25 Kaynak: DHA

Edirne, Uzunköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Popçu Edis'den "Konsere Hazır Değilim" Diyen Takipçisine Olay Cevap: Maymunlar Giremez Tolga Zengin: "Bir Gün Bile Sırtımdaki Formanın Kutsallığına İhanet Etmedim"

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:35:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tutuklunun Sosyal Medyadaki PKK Paylaşımına Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]