Tutuklunun Sosyal Medyadaki PKK Paylaşımına Soruşturma

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde tutuklu bulunan F.T. hakkında cezaevine girmeden önce sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde tutuklu bulunan F.T. hakkında cezaevine girmeden önce sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Uzunköprü K1 Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklu bulunan F.T.'nin cezaevine girmeden önce sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Bu yönde video ve fotoğraf paylaşımlarında da bulunduğu tespit edlen F.T. hakkında Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. - Edirne

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Genç Popçu Edis'den "Konsere Hazır Değilim" Diyen Takipçisine Olay Cevap: Maymunlar Giremez

Tolga Zengin: "Bir Gün Bile Sırtımdaki Formanın Kutsallığına İhanet Etmedim"

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti

Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış