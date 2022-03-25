Antalya'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

25.03.2022 15:57
Antalya'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık N.O. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durum ve ankesörlü hatlardan askeri kişilerle ardışık arama sistemiyle örgütün üyeleriyle bağlantı kurduğu gerekçesiyle sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.O'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
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