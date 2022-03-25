Antalya'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık N.O. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini talep etti.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durum ve ankesörlü hatlardan askeri kişilerle ardışık arama sistemiyle örgütün üyeleriyle bağlantı kurduğu gerekçesiyle sanığın cezalandırılmasını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.O'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kaynak: AA
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