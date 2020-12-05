Tutumlu anne-babalar için yol haritası

Bebekler büyürken çok fazla malzemeye ihtiyaç duyuyor. Ancak bunları çok kısa süre kullanabiliyor. Bu sebeple birçok ebeveyn, aile ve arkadaşları arasında kurduğu çemberlerle bebek ve çocuk eşyasını elden ele geçiriyor. Onlardan biri de benim. Kızım iki aylıkken bir bebek salıncağının fiyatı 700 liraydı. internet üzerinden aynı ürünün ikinci elini 350 liraya satın aldım. Salıncağın ilk sahibi olan minik, kolik olduğu için bu salıncağı sadece üç-beş kez kullanabilmişti; pırıl pırıldı. Önce kızım kullandı, altı ay sonra yeğenim... Yeğenimden iki ay sonra dünyaya gelen iş arkadaşımın kızı da o salıncakta güzel güzel uyudu. Etti size dört çocuk! İhtiyaçları kalmadığında onların tanıdığı bir aileye salıncağı 250 liraya sattık. Sattığımız gün bir arkadaşımızın hamilelik müjdesini alınca da hemen bir mesaj gönderdik: "Salıncakla işiniz bittiğinde lütfen söyleyin, uygun bir fiyata geri alacağız."

Belki siz de ihtiyaç sahibisiniz, belki aşırı tüketim karşıtı ya da başka ailelere ulaşmak isteyen bir yardımsever... Bu çembere dahil olmak için yapabileceklerinizi derledik...

Nasıl çember yaratırım?

Aileniz, arkadaşlarınız ve iş çevreniz... Arkadaşlarınızın arkadaşları... Benzer yaşlarda çocuğu olan bütün tanıdıklarınızdan oluşan bir iletişim ağı kurun. Bir WhatsApp ya da e-posta grubu oluşturabilirsiniz. Kimin ne ihtiyacı varsa önce bu gruba yazar.

Nasıl katılırım?

Halihazırdaki geniş katılımcılı gruplara dahil olabilirsiniz. Örneğin Facebook'taki gruplardan bazıları şöyle: 'Bebek ve çocuk kıyafetleri yardımlaşma', '2. el bebek eşya yardım ve sohbet grubu', 'Her şey çocuklarımız için hediyeleşme grubu'.

Nereden bulurum?

İhtiyaç sahibiyseniz ya da çocuğunuzun eşyasını vermek için kimseyi bulamıyorsanız bağlı olduğunuz muhtarlığa gidin. Muhtarlarda ihtiyaç sahiplerinin listeleri var. Ayrıca belediyenize de başvurabilirsiniz.

Sanal pazarlar da ücretsiz eşya bulabileceğiniz veya paylaşabileceğiniz yerlerden. letgo, sahibinden.com gibi mecralarda 'ücretsiz' başlığı altındakileri kontrol edin.

Nelere dikkat etmeliyim?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Deniz Ercan oyuncak değiş tokuşunda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlatıyor: "Oyuncak size ulaştıktan sonra yapısına göre sıcak ve sirkeli suda kaynatılabilir, sirkeli suyla silinebilir ya da su ve sabunla yıkanabilir. Bir diğer noktaysa CE etiketi. Bu etiket olmayan oyuncaklar ağır kimyasallar içeriyor. Bu yüzden ikinci el oyuncak alımında markasını sorun ve güvenilir markaların ikinci ellerini alın."

Paraya dönüştürebilir miyim?

Tutumlu anne-babaların izlediği bir diğer yol da aldıkları bir eşyayı kullandıktan sonra satmak. Bunun için de birçok site mevcut. En bilinenleri letgo, gittigidiyor ve sahibinden.com. Bunların yanı sıra tutumluanne.com sitesi de uygun fiyatlı ve sterilize edilmiş ikinci el eşyayı yeni sahipleriyle buluşturuyor. İkincielbebekarabasi.com ve bebecruze.com'a da bakabilirsiniz.

ÜCRETSİZ TABLET VEREN BELEDİYELER

Virüs sebebiyle okullar uzaktan eğitime devam ediyor. Belediyeler tablet almaya gücü yetmeyen aileler için kampanyalar başlattı. İşte bunlardan bazıları:

Pandeminin ilk aylarında ihtiyacı olanlara bilgisayar ve tablet sağlayabilmek için dayanışma duyurusu yapan ilk belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi olmuştu. Başvuru adresi: mavimasa.ankara.bel.tr/WebBasvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gönüllüleri'yle bilgisayar ve tablet desteği sağlıyor. (0533) 031 24 64 bilgisayaretkinlik@istanbulgonulleri.org

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği için 8 Eylül'de başlattığı bilgisayar destek kampanyası devam ediyor. (0216) 444 55 22

Bağcılar Belediyesi de ücretsiz tablet başvurularının alındığını açıkladı. İletişim adresi: bagcilar.bel.tr

Sancaktepe Belediyesi 'gönülden tablet' kampanyasıyla ücretsiz tablet dağıtıyor. Başvuru adresi: gonuldentablet.com

Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım' başlıklı bir bağış kampanyası başlattı. Bu kampanya dayanışmak isteyen vatandaşlardan alınacak bilgisayar, tablet ve televizyonları uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrencilerle buluşturuyor. 444 94 20

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 bin tablet dağıtıyor. Başvuru adresi: bizizmir.com/tabletdestegi

Çanakkale Belediyesi de 'Bilgisayarsız çocuk kalmasın' kampanyası başlattı. (0286) 444 17 17/ 11 26

'Ne Varsa İyilikte Var' mottosuyla bir kampanya başlatan Bolu Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği veriyor. (0374) 444 26 58

Kırşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hediye edilecek bilgisayar ve tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturacak. Tel: (0386) 214 10 10 (0552) 450 40 40

Burdur Belediyesi 'Askıda Tablet ve İnternet' kampanyasını başlattı. (0248) 233 53 90

Adana Büyükşehir Belediyesi sefkatkoprusu.com'dan tablet bağışı alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.