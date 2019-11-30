Son Dakika Haberleri: Tütün bağımlılığı ve korunma yöntemleri anlatıldı
Son Dakika Yaşam Tütün bağımlılığı ve korunma yöntemleri anlatıldı - Son Dakika

Tütün bağımlılığı ve korunma yöntemleri anlatıldı

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere "Tütün Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri" adlı konferans verildi.

Tütün bağımlılığı ve korunma yöntemleri anlatıldı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere "Tütün Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri" adlı konferans verildi.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Bilecik Halk Sağlığı Merkezi'ne bağlı Sigara Bıraktırma Polikliniği'nden Doktor Ayşe Subaşı Özkan katıldı.


Konferansta sunum yapan Dr. Ayşe Subaşı Özkan, bağımlılık nedir ve sonuçları, sigara nedir ve nasıl bağımlılık yapar, sigara bağımlılığının neden olduğu hastalık ve vücuda verdiği zararlar, sigarada yar alan katkı maddeleri nelerdir, pasif içicilik, nargile ve elektronik sigarının zararları, kaçak ve sahte tütün ürünleri, sigarayı bırakan bir kişinin vücudunda meydana gelecek değişiklik konularına ilişkin bilgiler verdi. Tütün kullanılmasının psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak birçok zararının bulunduğuna vurgu yapan Özkan, sigara bağımlısı olan kişilere bakıldığında genelde arkadaş ortamlarında bu alışkanlığa başladıklarını söyledi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 17:48:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tütün bağımlılığı ve korunma yöntemleri anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]