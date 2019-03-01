Tütün Denetçilerine Eğitim
38 dakika önce
Tekirdağ'da "Tütün Denetçileri Yüz Yüze Eğitim Programı" gerçekleştirildi.
Tekirdağ
'da "Tütün Denetçileri Yüz Yüze Eğitim Programı" gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca il genelinde tütün denetim hizmetlerinde görevli personele yönelik "Tütün Denetçileri Yüz yüze Eğitim Programı" gerçekleştirildi. 112 Eğitim Merkezi Müştak Tanrıkulu Eğitim Salonunda gerçekleştirilen programda Uzman Hacer Tokgöz, Psikolog Mehmet Ali Erbay, Tıbbi Teknolog Mehmet Özgül
tarafından gerçekleştirilen sunumlarda " Türkiye
'de ve Dünyada Türün Kontrolü", "Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim", "Denetimlerde Etkili İletişim" ile "Denetim Usul ve Esasları" konularına değinildi. Hukuk Birim Sorumlusu Avukat Güler Cengiz Çetinkaya
ise tütün denetimlerinde karşılaşılan hukuki sorunlardan bahsetti. Eğitim sonunda tüm katılımcılara belge takdim edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:28 Kaynak: İHA
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