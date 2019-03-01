Son Dakika Haberleri: Tütün Denetçilerine Eğitim

Tütün Denetçilerine Eğitim

38 dakika önce

Tekirdağ'da "Tütün Denetçileri Yüz Yüze Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Tütün Denetçilerine Eğitim, System.String[]
Tekirdağ'da "Tütün Denetçileri Yüz Yüze Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca il genelinde tütün denetim hizmetlerinde görevli personele yönelik "Tütün Denetçileri Yüz yüze Eğitim Programı" gerçekleştirildi. 112 Eğitim Merkezi Müştak Tanrıkulu Eğitim Salonunda gerçekleştirilen programda Uzman Hacer Tokgöz, Psikolog Mehmet Ali Erbay, Tıbbi Teknolog Mehmet Özgül tarafından gerçekleştirilen sunumlarda " Türkiye'de ve Dünyada Türün Kontrolü", "Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim", "Denetimlerde Etkili İletişim" ile "Denetim Usul ve Esasları" konularına değinildi. Hukuk Birim Sorumlusu Avukat Güler Cengiz Çetinkaya ise tütün denetimlerinde karşılaşılan hukuki sorunlardan bahsetti. Eğitim sonunda tüm katılımcılara belge takdim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

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