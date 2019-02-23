Son Dakika Haberleri: Tütün Denetim Eğitimi

Tütün Denetim Eğitimi

1 saat önce

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ta, polis, jandarma ve zabıta personeline, 4207 sayılı kanun uygulamaları ve tütün denetimlerinde yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

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ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ta, polis, jandarma ve zabıta personeline, 4207 sayılı kanun uygulamaları ve tütün denetimlerinde yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde tütün denetimlerinde görevli Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak Belediyesinde görevli zabıta memurlarına yönelik eğitim verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tütün ve Madde Bağımlılığı Birim Sorumlusu Esin İlhan tarafından 4207 sayılı kanun uygulamaları ve tütün denetimlerinde dikkat edilecek konular hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:53 Kaynak: AA

Zonguldak, Zabıta, Jandarma, Güncel
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