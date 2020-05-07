"Tütün firmalarının bağışları iade edilsin" talebi

Sağlığa Evet Derneği, tütün firmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için yaptıkları bağışların iade edilmesi talebinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, tütün firmalarının pandemi nedeniyle gelir kaybına uğrayacakları düşüncesiyle yeni pazarlama taktikleri geliştirdiklerini ileri sürdü.

Prof. Dr. Dağlı, bazı ülkelerde tütün firmalarının sokağa çıkma yasağı süresince ürünlerinin satışını kolaylaştırmak için kurdukları hükümet ilişkilerinin ve hayırsever görüntüsüne bürünme çabalarının saptandığını belirtti.

Ulus ötesi tütün firmalarının Türkiye'deki karlılıklarını devam ettirmek için geçmişte de çok farklı yöntemler uyguladıklarını aktaran Dağlı, ülkenin Kovid-19 salgını ile mücadele ettiği bugünlerde ise hayırsever görüntüsü yaratmaya çalıştıklarını ifade etti:

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyasının en yüksek bağışları verenler listesinde iki ulus ötesi tütün firmasının yer aldığına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Biri 4 milyon 724 bin 720 lira, diğeri 1 milyon 255 bin lira bağış yapan bu iki firmanın tutumları, halk sağlığı savunucuları tarafından kaygı ile karşılanmıştır. Türkiye'nin de taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) madde 5.3, halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarlarından korunmasını ve tütün endüstrisinden bağış ve yardım alınmamasını gerektirir. TKÇS Türkiye'de iç hukuk normu olarak benimsenmiştir. Dernek olarak, milyonların ölümünden sorumlu bir endüstrinin koronavirüs salgını sırasında sorumlu endüstri imajı yaratmasına izin verilmeden Milli Dayanışma Kampanyasına verdiği bağışın iade edilmesini talep ediyoruz."

Kamuoyundaki algılarını değiştiremezler"

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de "Tütün firmaları 70 yıldır kullanıcısının yarısını öldüren bir ürünü çeşitli aldatıcı yöntemler kullanarak pazarlıyor. 20. yüzyılda 100 milyon kişinin ölümünden sorumlu olan bu endüstri durdurulmazsa 21. yüzyılda 1 milyar kişinin ölümüne neden olacaktır. Salgın mücadelesine bağış yaparak kamuoyundaki algılarını değiştiremezler." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı haftalarca süren ülkelerde zaruri ihtiyaç listesinde olmadığı için tütün ürünlerinin satışının yapılmadığına değinen Elbek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs salgını tütün firmalarının karını azaltmıştır. Pazarı yeniden kazanmak isteyen firmaların sokağa çıkma yasağı sırasında satışı devam ettirmek üzere ülke yönetimleriyle çeşitli pazarlıklara girdiği saptanmıştır. Tütün firmalarının sorumlu bir endüstri imajı yaratabilmek üzere giriştikleri depremzedelere yardım, ev içi şiddeti önleme, kadınların eğitimi gibi sosyal sorumluluk projelerinin yerini pandemi sonrası yoğun bakım ventilatör yapımı, aşı çalışmaları desteği, iş güvenliği almıştır. Bütün bu girişimlerin amacı, ürünleri nedeniyle oluşan kayıpları unutturmak, üstünü örtmektir."