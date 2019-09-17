Son Dakika Haberleri: Tütün hırsızları yakalandı
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Tütün hırsızları yakalandı

2 saat önce

ADIYAMAN'da bir depodan 20 ton tütün çalan 2 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Tütün hırsızları yakalandı, System.String[]
ADIYAMAN'da bir depodan 20 ton tütün çalan 2 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Organize sanayi bölgesinde bulunan depodan 20 ton tütün çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin ve tütünün Karapınar Mahallesi'nde başka bir depoda olduğunu belirledi. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, tütünleri çaldığı öğrenilen N.P. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Çalınan tütünler ise depoda yapılan aramada bulunarak sahibine teslim edildi.


Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:22 Kaynak: DHA
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