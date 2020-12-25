Tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda ÖTV yüzde 63'e düşürüldü, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu
25.12.2020 10:19
Tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda ÖTV yüzde 63'e düşürüldü, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu.
Tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda ÖTV yüzde 63'e düşürüldü, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu
Tütün, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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