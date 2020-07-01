Tütün ihracatçılarından doldurulmuş makaron satışına hapis cezasına destek - Son Dakika

Tütün ihracatçılarından doldurulmuş makaron satışına hapis cezasına destek

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Umur, bugün yürürlüğe giren makaron veya yaprak sigara kağıdının, içine kıyılmış tütün doldurulmuş halde satışına hapis cezası getiren düzenlemenin tütün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Umur, bugün yürürlüğe giren makaron veya yaprak sigara kağıdının, içine kıyılmış tütün doldurulmuş halde satışına hapis cezası getiren düzenlemenin tütün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

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Umur, yaptığı yazılı açıklamada, düzenleme ile "ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduranlara ve nakledenlere" 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirildiğini anımsattı.

Düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını, kararın ihracata pozitif etkisinin olacağını belirten Umur, yetkililere teşekkür etti.

Umur, şunları kaydetti:

"Bu gelişme uluslararası piyasalarda markalaşmış Türk tütün tarımının sürdürülebilirliği için çok önemli bir adım oldu. Uluslararası piyasalarda markalaşmış Türk tütününü korumak zorundayız. Kendi topraklarımızda kendi ürünümüze sahip çıkarak global tütün pazarında söz sahibi olmaya devam edeceğiz."

Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tütün ihracatçılarından doldurulmuş makaron satışına hapis cezasına destek - Son Dakika Ekonomi

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