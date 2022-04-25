Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı - Son Dakika
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Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı

25.04.2022 18:50
Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı

Denizli'de yasadışı imalathanelerde sigara kaçakçılığı yapan 3 şüpheli, binlerce kaçak ürünle yakayı ele verdi.

Denizli'de yasadışı imalathanelerde sigara kaçakçılığı yapan 3 şüpheli, binlerce kaçak ürünle yakayı ele verdi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçu ile ilgili olarak yasadışı imalathanelerde sigara kaçakçılığı yapan ve uygun olmayan koşullarda üretimi sağlayan 3 şüphelinin yerini tespit eden güvenlik güçleri operasyon başlattı. Operasyonda otomatik elektrikli sigara sarma makinaları ile içi tütünle doldurulmuş kaçak dolma sigara imal ederek üretim yapan ve üretilen kaçak dolma sigaraları piyasaya süren 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Yapılan operasyon ve aramalarda 48 bin 875 adet kaçak makaron, 5 bin 930 adet kaçak dolma sigara, 500 adet sigara yan ürün, 28 adet bandrol, 20 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ve bu makinalara takılı vaziyette hava kompresörü ele geçirildi. - DENİZLİ

Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı
Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı
Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı

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Antalya'da içi tütün dolu 33 bin makaron ele geçirildi Antalya'da içi tütün dolu 33 bin makaron ele geçirildi Antalya'da içi tütün dolu 33 bin makaron ele geçirildi Antalya'da içi tütün dolu 33 bin makaron ele geçirildi

Güvenlik güçleri, Denizli, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı - Son Dakika


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