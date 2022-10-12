Tütün kaçakçılarına darbe: 210 bin dal makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Tütün kaçakçılarına darbe: 210 bin dal makaron ele geçirildi

12.10.2022 11:07
Tütün kaçakçılarına darbe: 210 bin dal makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerinin deposuna yönelik düzenlenen operasyonda 210 bin dal makaron ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerinin deposuna yönelik düzenlenen operasyonda 210 bin dal makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek istenilen tütün ve mamullerine yönelik çalışma başlattı. Bir iş yerinin deposuna operasyon düzenleyen ekipler, 100 bin dal doldurulmuş, 110 bin dal boş olmak üzere 210 bin dal makaron ile 130 kilogram tütün ele geçirdi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tütün kaçakçılarına darbe: 210 bin dal makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tütün kaçakçılarına darbe: 210 bin dal makaron ele geçirildi - Son Dakika
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