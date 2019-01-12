Tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada
53 dakika önce
ABD'de Sağlığın Değerlendirilmesi Enstitüsünce yürütülen bilimsel araştırmayla 1990'da ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alan tütün kullanımının, 2017'de yüksek tansiyondan sonra 2. sıraya yükseldiği belirlendi.
ABD
'de Sağlığın Değerlendirilmesi Enstitüsünce yürütülen bilimsel araştırmayla 1990'da ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alan tütün kullanımının, 2017'de yüksek tansiyondan sonra 2. sıraya yükseldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:24
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