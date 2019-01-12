Son Dakika Haberleri: Tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada

Tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada

53 dakika önce

ABD'de Sağlığın Değerlendirilmesi Enstitüsünce yürütülen bilimsel araştırmayla 1990'da ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alan tütün kullanımının, 2017'de yüksek tansiyondan sonra 2. sıraya yükseldiği belirlendi.

Tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada, System.String[]
ABD'de Sağlığın Değerlendirilmesi Enstitüsünce yürütülen bilimsel araştırmayla 1990'da ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alan tütün kullanımının, 2017'de yüksek tansiyondan sonra 2. sıraya yükseldiği belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:24 

Ekonomi
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