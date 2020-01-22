Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi - Son Dakika Dünya

Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi

7 saat önce

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak. Tarım ve Orman Bakanlığının'ın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı bedelleri belirlendi

Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi, System.String[]

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak.


Tarım ve Orman Bakanlığının'ın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı bedelleri belirlendi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:47 
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