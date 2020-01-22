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Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi
7 saat önce
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının'ın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı bedelleri belirlendi
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının'ın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı bedelleri belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:47
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