Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2021 bedelleri belirlendi

Tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 2021'de 9 bin 490 lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2021 yılı bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 9 bin 490 lira olacak.

Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 490 lira, ilçe merkezlerinde 325 lira, diğer mahallerde 120 lira olarak uygulanacak.

Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2 bin 40 lira, diğer mahallerde 785 lira bedel ödenecek.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 5 bin lira, diğer mahallerde 4 bin 560 lira bedelle alınabilecek.

"Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ" de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Söz konusu tebliğle, gelecek yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 72 bin 330 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 144 bin 660 lira, tütün ticareti yetki belgesi 66 bin 300 lira bedelle alınabilecek.

Tesis kurma belge ücretleri

Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de 2021'de uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 24 bin 309 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 289 lira alınacak.

Proje tadilatı uygunluk belgesi bedeli de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 24 bin 309 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her 1 tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 289 lira olacak.

Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,53 lira tahsil edilecek.

Puro ithalatı yetki belgesi

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 141 bin 221 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 11 bin 849 lira ödenecek.

Öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 24 bin 309 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4 bin 549 lira, her bir piyasaya arz uygunluk belgesi için de 4 bin 560 lira ödenmesi gerekecek.

Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 4 bin 560 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak da 22,82 lira alınacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uygunluk belgesi bedeli, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 12 bin 776 lira olacak.

Piyasaya arz uygunluk belgesi ve yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi için 4 bin 560 lira ödenecek. Her 1000 adet yaprak sigara kağıdının satış hizmet bedeli olarak 94 kuruş alınacak.

Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.