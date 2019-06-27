Tütün mamullerinde önemli değişiklik
45 dakika önce
Tütün mamullerinin üretim şekline, etiketlenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:10 Kaynak: İHA
Tütün mamullerinin üretim şekline, etiketlenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayınlandı. Yönetmeliğe göre; tütün mamullerinde "düz ve standart paket" uygulamasına en geç 5 Aralık
2019 tarihinde geçilecek ve 5 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.
Tütün mamullerinin üretim şekline, etiketlenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik bugün yayınlandı. Buna göre; tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak. Karton malzemeden yapılan tütün mamulleri paketlerinin iç yüzey rengi, Pantone
448 C Mat bitişli veya beyaz rengin yanında kraft kahvesi renginde de olabilecek. Sigara dışındaki tütün mamullerinin şeffaf olmayan iç ambalaj rengi ise Pantone 448 C Mat bitişli rengin yanı sıra gümüş renginde de olabilecek. Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak. Tütün mamullerinde "düz ve standart paket" uygulamasına en geç 5 Aralık 2019 tarihinde geçilecek ve 5 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak. - ANKARA
Tütün mamullerinde önemli değişiklik
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