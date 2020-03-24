Tütün mamulü ve alkollü içki satan iş yerleri için Kovid-19 kolaylığı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tütün mamulü ve alkollü içki satan iş yerleri için Kovid-19 kolaylığı - Son Dakika Ekonomi

Tütün mamulü ve alkollü içki satan iş yerleri için Kovid-19 kolaylığı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca tütün mamulleri ve alkollü içki satan iş yerlerinin süre uzatım başvuru tarihinin 2 ay uzatılmasına karar verildi.

Tütün mamulü ve alkollü içki satan iş yerleri için Kovid-19 kolaylığı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca tütün mamulleri ve alkollü içki satan iş yerlerinin süre uzatım başvuru tarihinin 2 ay uzatılmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sonu çift rakamla biten yıllarda, tütün mamulleri ve alkollü içki satma belgesi olan iş yerlerinin süre uzatım işlemlerini tamamlaması gerektiği hatırlatıldı.

Bu bağlamda iş yerlerinin ocak ayı başından mart ayı sonuna kadar süre uzatım bedelini bankaya yatırmaları ve süre uzatım işleminin yapıldığının yetkili merci tarafından belge üzerinde gösterilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak bilindiği üzere yurt genelinde koronovirüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler uygulanmakta olup bu çerçevede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca belgelendirilen iş yerleri dahil olmak üzere, çoğu umuma açık iş yeri kapatılmış veya faaliyetleri kısıtlanmış, vatandaşlarımızın ise sosyal etkileşimlerini minimuma indirmesi tavsiye edilmiştir.

İş yeri sahiplerinden gelen talepler ve yurt genelinde uygulanan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hem vatandaşlarımızın sosyal etkileşiminin azaltılması hem de alınan tedbirler nedeniyle yaşanan ekonomik güçlüklerinin hafifletilmesi amacıyla bahse konu iş yerlerinin süre uzatım işlemleri kapsamında belge bedeli tahsil süresi ?2 ay uzatılarak 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı         
11:17
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü         
09:31
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:09:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tütün mamulü ve alkollü içki satan iş yerleri için Kovid-19 kolaylığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]