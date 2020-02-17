Tütün operasyonu - Son Dakika
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Tütün operasyonu

7 saat önce

Başakşehir'de kaçak tütün ve sahte nargile tütünü imalathanesine düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 ton kaçak tütün ve sahte nargile tütünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'de kaçak tütün ve sahte nargile tütünü imalathanesine düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 ton kaçak tütün ve sahte nargile tütünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütünün işlenerek satışa hazır hale getirildiği imalathaneye baskın düzenledi.

İmalathanede yapılan aramada, yaklaşık 2,5 ton kaçak tütün ve tütünün işlenerek sahte nargile tütünü olarak satışa hazır hale getirildiği ürün ele geçirildi.

Operasyonda suçüstü yakalanan M.Y ve Ö.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin ünlü nargile tütünü markalarının sahtelerini de üreterek satmayı planladığı belirtildi.

Polis ekiplerinin imalathanedeki incelemesi sürüyor.

Tütün operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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