Son Dakika Haberleri: Tütün sarma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı
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Tütün sarma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

KONYA'da tütün sarma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tütün sarma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

KONYA'da tütün sarma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki kahvehanenin önünde meydana geldi. Sertaç Efe (38), emlakçılık yapan arkadaşının iş yerine gidip, sohbet etmeye başladı. Bu sırada yan tarafta kahvehane işleten Murat Yağcı (36), komşusu olan emlakçının yanına geldi. Yağcı, sigara içmek için tütün saran Efe'ye iddiaya göre 'Böyle tütün sarılmaz yanlış sarıyorsun' dedi. Bunun üzerine Yağcı ile Efe arasında tartışma çıktı. Kısa süren tartışmanın ardından oradan ayrılan Efe, bir süre sonra tekrar geri geldi. Aracından inen Efe, kahvehane önündeki Yağcı'ya tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Yağcı'nın yanında bulunan yakınları Ertekin Kaçın (39) ve Hasan Barış (25) da tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada Efe el ve ayak parmaklarından, Hasan Barış ile o sırada eczaneye giderken yoldan geçen Tunahan Yüncü kalçalarından yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Yağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, Ertekin Kaçın ile tedavilerinin ardından taburcu olan Hasan Barış ve Sertaç Efe'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:20 Kaynak: DHA
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