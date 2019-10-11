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Son Dakika 3. Sayfa Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü bulundu

Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü bulundu

41 dakika önce

Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü bulunduANTALYA - Antalya'da tütün satarak yaşamını sürdüren yaşlı adam, tütün satmak için her gün gittiği kıraathane gelmeyince arkadaşları tarafından boş dükkanda ölü olarak bulundu.

Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da tütün satarak yaşamını sürdüren yaşlı adam, tütün satmak için her gün gittiği kıraathane gelmeyince arkadaşları tarafından boş dükkanda ölü olarak bulundu.

Olay, saat 16.00'da Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2679 sokak üzerinde bir apartmanın zemin katındaki boş dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tütün satarak yaşamını sürdüren ve genelde kıraathane giderek buradaki arkadaşlarıyla gününü geçiren 3 çocuk babası emekli Mahmut Kösegil'den haber alamayan arkadaşları, Kösegil'i sokak sokak aramaya başladı. Çevredekilere sorarak yaşlı adamın adresine kaldığı dükkana ulaşan arkadaşları, aralık bırakılan kapıdan içeriye bakınca Kösegil'in yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yakınlarına haber vermesinin ardından olay yerine Kösegil'in erkek ve kız kardeşleri geldi.

Yaklaşık bir hafta önce motosiklet çarptığı belirtilen Kösegil'in cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tütün satmaya gelmeyince arkadaşları tarafından ölü bulundu

Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
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