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Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar - Son Dakika

Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar

02.07.2021 13:02

Tütün üreticilerinin yetki belgesi almadan ve bildirimde bulunmadan ticaret yapması 1 Temmuz itibarıyla yasaklandı. Söz konusu düzenlemeye tepki göstermek adına Adıyamanlı tütün üreticileri bir protesto düzenledi. Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapatan üreticiler, kararın iptal edilmesini talep etti.

Tütün üreticileri için 1 Temmuz'dan itibaren yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle 1 Temmuz tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı.

ÜRETİCİLER DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKIYOR

Belgesiz ticaret yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan düzenlemeye karşı çıkan tütüncüler, Adıyaman'da protesto yaptı.

YOLU TRFAFİĞE KAPATTILAR

Üreticiler; Çelikhan, Sürgü ve Reşadiye'de ayrı ayrı protestolar düzenledi. Malatya-Adıyaman yolunu trafiğe kapatan tütüncüler, getirilen yasağın kaldırılmasını istedi.

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Son Dakika Ekonomi Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
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