Heyet, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş , Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Hatay Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Fatih Yılmaz 'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yayladağı, Altınözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tütün Üretimi ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Solgun, Hatay'da - Son Dakika

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