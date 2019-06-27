Son Dakika Haberleri: Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına aralıkta geçilecek
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Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına aralıkta geçilecek

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle 5 Temmuz'da yürürlüğe girmesi öngörülen "tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulaması en geç 5 Aralık'ta başlayacak.

Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına aralıkta geçilecek, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle 5 Temmuz'da yürürlüğe girmesi öngörülen "tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulaması en geç 5 Aralık'ta başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:58 
5 Aralık, Ekonomi
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