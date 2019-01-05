Tütün Ürünlerindeki Ötv Oranı Güncellendi
1 saat önce
Tütün ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 67 olarak belirlendi.
Tütün ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 67 olarak belirlendi.
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararda, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlendiği aktarıldı.
Buna göre; tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar ile mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler ve enfiye, çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 67 olarak belirlendi. Bu ürünlerin maktu vergi tutarının 0,4200 Türk lirası olduğu aktarıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
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