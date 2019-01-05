Son Dakika Haberleri: Tütün Ürünlerindeki 'Ötv' Oranı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tütün Ürünlerindeki 'Ötv' Oranı Resmi Gazete'de Yayımlandı

1 saat önce

Tütün ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 67 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tütün Ürünlerindeki 'Ötv' Oranı Resmi Gazete'de Yayımlandı, System.String[]
Tütün ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 67 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Karara göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar ile mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler ve enfiye, çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 67 olarak belirlendi. Bu ürünlerin maktu vergi tutarının 0,4200 Türk lirası olduğu belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

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