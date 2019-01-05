Son Dakika Haberleri: Tütün Ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin...

Tütün Ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin...

19 dakika önce

IHAAW032217-EKO/05-01-2019- Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tütün Ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin..., System.String[]
IHAAW032217-EKO/05-01-2019

- Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 05.01.2019 03: 22: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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