Tütün Ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin...
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IHAAW032217-EKO/05-01-2019- Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
IHAAW032217-EKO/05-01-2019
- Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı
kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 05.01.2019 03: 22: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:28 Kaynak: İHA
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