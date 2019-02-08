Tütün Yasasının Açık Alanlar İçin de Uygulanmasını İstiyoruz"

Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, kapalı alanlarda sigara kullanımı yasak olduğu için dışardaki tüm alanların tütün kullanıcılarına ayrılmış gibi bir durumun olduğunu belirterek, "Vatandaşları hem pasif içici durumundan kurtarmak için hem de tüm alanların onların da kullanabileceği...

Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, kapalı alanlarda sigara kullanımı yasak olduğu için dışardaki tüm alanların tütün kullanıcılarına ayrılmış gibi bir durumun olduğunu belirterek, "Vatandaşları hem pasif içici durumundan kurtarmak için hem de tüm alanların onların da kullanabileceği şekilde düzenlenmesi için kesinlikle tütün yasasının açık alanlar için de uygulanmasını destekliyor ve talep ediyoruz." dedi.



Işık, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Yeşilay Genel Merkezinde yaptığı basın toplantısında, bütün bağımlıklarla aynı anda mücadele eden bir dernek olan Yeşilay'ın en önem çalışma alanlarından birinin sigarayla mücadele olduğunu anlattı.



Bu noktada Sağlık Bakanlığı'yla "Yeşil Dedektör" uygulamasını hayat geçirdiklerini anımsatan Işık, "Yeşil Dedektör, kapalı alanlarda tütün kullanımının ihlal edildiği durumlarda vatandaşların şikayetlerini yapılabileceği bir aplikasyon. Şu ana kadar 250 bin kişi tarafından indirildi. 100 binden fazla da şikayet aldık. Bu aplikasyonun oluşturulması Yeşilay'ın, sonrasında kontrollerinin ve takibinin yapılması Sağlık Bakanlığı'na ait bir proje. İndirilme sayısına baktığımıza projenin amacını yerine getirdiğini sayabiliriz." diye konuştu.



Bazı kontrol noktaları ve takiplerde eksikliklerin olduğuna işaret ederek, bunların düzeltilmesi için de hem Sağlık Bakanlığı'yla görüştüklerini hem de vatandaşların şikayetleri üzerine çalıştıklarını aktaran Işık, "bırakabilirsin.org" sitesinde toplumda sigaranın kabulünün farklı alanlarına dokunan ve buralara cevap üreten kamu spotları yayınladıklarını ayrıca sitede sigarayı bırakma konusunda ihtiyacı olan insanlara yol gösterecek bilgilerin bulunduğunu kaydetti.



Pasif içiciliğe "astronotlu viral film" ile dikkat çekilecek



Sultan Işık, Dünya Sigarayı Bırakma Günü için çektikleri astronotlu viral filmle pasif içicilik konusunda mesaj vereceklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Pasif içicilik aslında sigaranın en önemli zararlarından biri. Sigara içen kişilerin savunması,'Ben içiyorum ve kendime zarar veriyorum' şeklinde olur fakat tütünün en önemli özelliklerinden biri en az sizin kadar çevrenizdekilere de zarar veriyor olması. Dolayısıyla pasif içiciler de kimi zaman en az aktif içiciler kadar zarar görüyor. Nefes alma alanlarının azaldığını, tütün kullanımıyla bir başkasının hava sahasına girdiğimizi ve yaşam hakkına müdahil olduğumuzu gösterebilmek, özellikle İETT ve metrobüs duraklarında tütün kullanımı yasakken, bu yasağın çok kolay deliniyor olduğunu yeniden ortaya çıkartabilmek ve pasif içici olan kişilerin kendilerince söz söyleyebilme hakları olduğunu da gösterebilmek adına onları cesaretlendirebilmek için biraz ilgi çekici bir film çekmeye karar verdik. Pasif içiciliğe de dikkat çekmek istedik."



Sigara yasağının açık alanlarda daha da genişletilmesinin en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Işık, "Çünkü kapalı alanlarda sigara kullanımı yasak olduğu için dışardaki tüm alanlar maalesef tütün kullanıcılarına ayrılmış gibi bir durum mevzubahis. Dışarıdaki alanların tüm halkın kullanabileceği yerlere dönüştürülmesi gerekiyor. Burada bebekli anneler, yaşlı ya da sağlığı yerinde olmayan insanlar da var. Biz onların dışarda oturma hakkını, aslında o alanları sadece sigara içen insanlara vererek, ellerinden alıyoruz. Dolayısıyla vatandaşları hem pasif içici durumundan kurtarmak için hem de tüm alanların onların da kullanabileceği şekilde düzenlenmesi için kesinlikle tütün yasasının açık alanlar için de uygulanmasını destekliyor ve talep ediyoruz." diye konuştu.



"Elektronik sigara reklamı yasaklanmalı"



Elektronik sigara kullanımına da değinen Işık, elektronik sigarada kullanılan tütünün daha az zararlı olduğu ve hatta sağlığa hiçbir etkisi olmadığı yönünde propaganda yapıldığını ifade etti.



Elektronik sigaranın içerisinde bulunan kimyasalların en az tütün kadar sağlığa zararı olduğunu belirten Işık, şu değerlendirmede bulundu:



"Hatta yeteri kadar üzerinde araştırma yapılmadığı için belki uzun vadede daha da fazla zararlarının çıkabileceği bir ürün olarak piyasaya çıkıyor. Kendi araştırma şirketlerine yaptırdıkları araştırmaları sundukları için hiçbir şekilde sağlığa zararının olmadığını hatta belki sigarayı bırakmaya yardımcı olduğunu ve bu noktada da desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Belki buradaki söylemi çok ciddiye almalı ve dikkat etmeliyiz. Çünkü özellikle sigaranın karşısında ve sigarayı bırakmanın bir desteğiymiş gibi gösterilerek, sigara karşıtı kişileri de yanına almaya çalışan bir sistemden bahsediyoruz.O yüzden onun masumiyeti ya da sağlığa zararlı olmadığına dair şu anda elimizde genelgeçer hiçbir bilgi yok. Bu noktada hiçbir şekilde desteklenmemesi ve arkasında durulmaması gereken bir ürün."



Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, sosyal medyada bazı bloggerların elektronik sigaranın reklamını yaptığını dile getirerek, "Belki bu noktada bir yaptırım olarak şunu da isteyebiliriz kanun koyucularımızdan.Normal bir sigaranın reklamı yasakken, çok rahat bir şekilde bunların reklamlarını biz sayfalarında görebiliyoruz. Halbuki bu da en az sigara kadar zararlı bir ürünken, bunların reklamının yapılmasının yasaklanması belki atılacak en önemli adımlardan biri de olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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