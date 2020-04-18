"Tutunamayanlar Çevrimiçi" 21 Nisan'da ekrana gelecek

TRT 1'in sevilen absürt komedi dizisi Tutunamayanlar, "Tutunamayanlar Çevrimiçi" ismiyle 21 Nisan'da ekrana gelecek.

Yönetmenin evden, oyuncuların ise setten çalıştığı, robot kameralarla çekilen dizinin kamera arkasına eğlenceli görüntüler yansıdı.

Dizinin çekimlerinin yapıldığı iki mekana, sterilizasyon çalışmalarının ardından, teknik ekipler tarafından kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameralar ve teknik ekipmanlar yerleştirildi.

Oyuncular sette robot kameralarla yalnız kaldı

Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek özel seride, başrol oyuncusu Doğu Demirkol dizinin çekildiği mekana gelerek, hazırlığını tek başına kendisi yapıyor.

Dizinin yönetmenleri Murad Zaloğlu İstanbul, Osman Nail Doğan ise Yozgat'taki evinden internet üzerinden robot kameralar aracılığıyla çekimleri izleyerek diziyi yönetiyor.

Dizinin sevilen karakteri Şair Lütfü'yü canlandıran Barış Yıldız da Doğu Demirkol gibi dizideki evinde tek başına performans sergiliyor. Oyuncuların robot kameralarla baş başa kaldığı sette eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor.

Yönetmenler ile görüntülü konuşarak çekimlere devam eden oyuncular, yaşadıkları farklı deneyimi ekrana taşıyacak.