Tutunamayanlar dizisi robot kameralara emanet - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tutunamayanlar dizisi robot kameralara emanet - Son Dakika Magazin

Tutunamayanlar dizisi robot kameralara emanet

7 saat önce

TRT, tüm setlere ara verildiğini 19 Mart 2020'de resmi bir açıklamayla duyurmuştu.

Tutunamayanlar dizisi robot kameralara emanet, System.String[]

TRT, tüm setlere ara verildiğini 19 Mart 2020'de resmi bir açıklamayla duyurmuştu.


TRT 1'in absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'da bu süreçte, stok bölümleri sayesinde rakiplerine göre daha uzun süre yayında kalmayı başardı. Ancak 14 Nisan Salı akşamı yayınlanan 13. bölümüyle birlikte Tutunamayanlar dizisinin de stok bölümleri bitmiş oldu.


Tutunamayanlar, özel tekniklerle çekilecek


Çekimlere 3 hafta önce ara veren Tutunamayanlar ekibi hızlı bir karar süreciyle, dizi çekimlerine robot kameralarla devam etme kararı aldı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı 2 mekanda strelizasyon çalışmalarının ardından, teknik ekipler bir kaç gün arayla mekana gelerek kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameralar ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Dizinin sanat ve kostüm sorumluları ise gerekli ihtiyaçları strelize ettikten sonra bir gün önceden mekana bıraktı.


Çekimleri başlayan bu özel seride, başrol oyuncusu Doğu Demirkol dizinin çekildiği mekana gelerek, hazırlığını tek başına kendisi yapıyor. Yaka mikrofonunu takarak rolünü oynuyor. Bazen de teknik ekibin uzaktan kendisine yönelttiği direktiflere göre ışıkları ayarlıyor. Dizinin yönetmenleri Murad Zaloğlu İstanbul, Osman Nail Doğan ise Yozgat'taki evinden internet üzerinden robot kameralar aracılığıyla çekimleri izleyerek diziyi yönetiyor.


Dizinin ismi değiştirildi


Bir yandan çekimler ve diğer hazırlıklar sürdürülürken, dizinin isminin değiştirilmesi de masaya yatırıldı. Yeni tekniklerle uzaktan çekilecek yeni bölümlerin kısa bir süre içinde ekrana gelmesi planlanan dizinin ismi de değişerek Tutunamayanlar ÇEVRİMİÇİ oldu.

Tutunamayanlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:36 

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