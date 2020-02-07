Tütünçiftlik Sosyal Tesisleri tadilata giriyor - Son Dakika

Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik sahilinde yer alan sosyal tesisleri pazartesi günü itibariyle tadilata alıyor.



Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik sahilinde yer alan sosyal tesisleri tadilata alıyor. İç tefrişatın yenileneceği çalışma kapsamında sadece dış tarafta bulunan Kış bahçesinde hizmet verilecek. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen ihale sonrasında pazartesi günü işi yüklenecek firmaya yer teslimi yapılacak. Çalışma kapsamında, yoğun talep dolayısıyla kapasitesi yetmeyen fırın da yenilenecek. Salon içi daha modern hale getirilirken, toplantılar için bölüm oluşturulacak. Ayrıca tesisin mutfak bölümünde de detaylı çalışma gerçekleştirilecek.



Tadilat sonrası yeni yüzüyle Körfezlilere hizmet verecek olan tesislerde hizmet ise durmayacak. Tadilat süresince Kış Bahçesi, Körfezlilere en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürecek. Kış bahçesinde sıcak ve soğuk içecekler ve aparatif yiyecekler yer alacak. - KOCAELİ