Tütüncü: "2018 Kepez'in Altın Yılı Oldu"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2018 yılında ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri değerlendirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2018'de gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Antalya'nın mülkiyet sorununu tartıştığı Dokuma sorununun tamamı ile çözüldüğünü belirten Tütüncü, "Söz verdiğimiz gibi dokumanın tapusunu hemşehrilerimize teslim ettik" dedi. Ocak ayında Kepez Belediyesi'nin Şevkat ve Huzurevini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımı ile hizmete açtıklarını hatırlatan Tütüncü, "2018 yılında büyüklerimiz için çok güzel bir dinleme yeri yaptık ve yaşlılarımızı burada ağırlamaya başladık. 5 yıldızlı otel konforunda inşa ettiğimiz huzurevinde konaklayan yaşlılarımızdan buranın Türkiye'nin en güzel huzurevlerinden birisi olduğu sözünü duymak bizim en büyük sevincimiz oldu. Ocak ayında, sezona hızlı bir şekilde başlayan Kepez Belediye Tiyatromuzun sergilediği II. Abdülhamit oyunu sanatseverlerden büyük bir beğeni topladı. Yeşiline sahip çıkan Kepez'de 5 bin kare alan büyüklüğünde bir nar bahçesi oluşturduk. Sömestr tatili ile birlikte minik yavrularımız okullarına daha güzel ortamda başlasınlar diye okullarımızın bahçelerini düzenledik ve eksiklerini giderdik. 'Çocuklarımız üşümesin' dedik ve kliması olmayan okullarımıza klima hediye ettik. 2018 yılı Ocak ayı biterken bize en çok mutlu eden aldığımız ödül oldu. Futbol Federasyonu işbirliği ile çocuklarımızı futbola sevk etmek ve onları futbol alt yapısına kazandırmak için büyük gayretler gösteriyoruz ve çok özel bir çalışma yapıyoruz. Futbol alanında yaptığımız 'Kepez'in Yıldızları Eğitim Projesi' Türkiye Futbol Federasyonu ve spor camiası tarafından takdir edildi. İşte bu takdir edilen projemiz; Kamuda yılın en iyi futbol projesi ödülüne layık görüldü. Biz yıllardır çocuklarımızı sporla büyümeleri için ardı ardına projeler geliştiriyoruz."



"Kepezde büyük dönüşüm"



Tütüncü, Şubat 2018'e damgasına vuran en önemli olaylardan birisinin Yeni Emek Kentsel dönüşüm projesinin başlaması olduğunu söyledi. Yeni emekte binaların hızla ilerlediğini belirten Tütüncü, "Bu ayda 'Sporcu ve Gençlik Buluşmaları' projemiz başladı. Biz spor olsun diye değil, gençlerimizi geleceğe daha güçlü hazırlamak ve spor alt yapısını güçlendirmek ve destek vermek için projeler üretiyoruz. Bu nedenle profesyonel takımlarda oynayan sporcularımızın gençlerimiz ile bir araya gelmesi çok önemli. Varsak Karşıyaka Mahallemize de son derece ekolojik bir anaokulu yaptık. Anaokulunu dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın telekonferans katılımıyla açtık. Bu hizmetimiz ile Varsak'ın çocukları, Kepez'in çocukları ekolojik bir anaokulu ile tanıştılar. 'Doktor da sağlıkta mahalleye daha yakın olsun' diyerek, Gündoğdu mahallesine bir Aile Sağlığı Merkezi açtık. Şubat ayı meydan çeşmelerinin Kepez'de yükseldiği bir dönemdi. Emirgan çeşmesi, Hacı Adil Bey çeşmesi, Saraybosna baş çarşı sebili, Ulu cami çeşmesi ve Laleli şadırvanı Kepezi süsledi. Şehre güzel bir kimlik yüklemek için Meydan çeşmesi noktasındaki çalışmalarımız hızla devam etti. Gençlerimizi sanatın değişik dallarına yönlendirmek için inanılmaz çalışmalar yaptık. Bunlardan biride Müzik Ödülleri yarışması oldu. Şubat 2018'de 4. Müzik Ödülleri yarışmasını düzenledik ve muhteşem bir final gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından gençler dereceye girebilmek için yeteneklerini sergilediler" diye konuştu.



"Kitap fuarı Kepezimize çok yakıştı"



Mart 2018'de Kepezi ilginç ve özel yeniliklerle tanıştırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Kepez'in çocukları, Antalya'nın çocukları okusun diyerek çıktığımız yolda Türkiye'nin en güzel kitap fuarını Kepez'e kazandırdık. 10 günde 380 bin ziyaretçi ağırladık. Keşfettiğimiz yetenekler de başarıya koştu. Yetenekli gençlerimiz belediyemizin spor okullarında her türlü imkanlar sağlanarak yetiştiriliyorlar. Kadın voleybol takımımız da ligi başarı ile tamamladı. Mart ayında Belediye Sağlık Merkezi'nde fizik tedavi merkezimizi açtık. 40 üniteli merkez günde 400 kişiye hizmet veriyor. Söz verdiğimiz Engelli Koordinasyon merkezimizi de Kepeze kazandırdık. Engelli kardeşlerimiz ile ilgili tüm çalışmaların tek çatı altında toplandığı Engelli Koordinasyon Merkezi, onların yaşamlarını daha da kolaylaştıracak. En önemli projelerimizden biri olan Sosyal Yardımlaşma Merkezini de tamamladık. Merkez, mimari açıdan da zarafet timsali olan güzel bir binaya kavuştu. Büyükşehir Belediyesi ile özverili bir şekilde çalışmamızla yıllardır imar ve tapu özlemi ile yanıp tutuşan Duralilere, ilk imar tapularını vermek bize nasip oldu. Dokuma Fabrikasına 'Acaba buraya ne yapabiliriz?' diye fikir yarışması düzenledik. Ortak aklın ışığında Dokuma ticari alanını önümüzdeki süreçte şekillendirmek kente yepyeni bir ortam sunmak en önemli hedeflerimiz arasında" dedi.



"Mülkiyet sorunlarını çözdük"



Nisan 2018'in oldukça hareketli ve yoğun bir dönem olduğunu belirten Hakan Tütüncü, "Bir birinden farklı, neşeli, hareketli oldukça güzel bir bahar geçirdik. Portakal Çiçeği Festivalimiz inanılmaz güzeldi. Antalya'nın unutulmaya başlayan önemli simgesi portakal bahçelerini tekrar hayatımıza sokacak çok güzel bir festival gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 5 bin metre karelik portakal bahçesini de Antalyalıların ziyaretine açtık. Antalyaspor'un ilk takım otobüsünü tarihin raflı tozlarından çıkartıp restore ettik. Üzerindeki hatıralarla birlikte Dokuma Fabrikasında açacağımız araç müzesine hediye ettik. Akdeniz Sanayi Sitesi ne müjdelerle gittik. 300 yeni dükkan ilave edecektik ve gecekonducu hemşehrilerimizin yıllardır süren mülkiyet sorunlarını çözeceğiz demiştik. Akdeniz Sanayi Sitesine 2 müjde verdik ve yıl sonu itibariyle de verdiğimiz 2 müjdeyi tamamladık. Nisan'da çalışanlarımız bambaşka bir müjde verdik. Beşinci toplu sözleşme dönemimizdi. Personeline en cömert davranan belediye biz olduk. Kepez Belediyesi çalışanlarına verdiği zamla şampiyon oldu. Kepez'in çalışanı da mutlu, Kepez'in yaşayanı da mutlu. Her 23 Nisan'da çocukça etkinliklerle Kepez'in çocuklarını da mutlu ediyoruz. 23 Nisan'da semt semt, mahalle mahalle çocuk şenlikleri düzenledik. Nisan ayında bir başka heyecanımız da Kepez'in Yıldızları Futbol Turnuvası oldu. 5 bin öğrenci, 337 takımla turnuvaya katıldı ve 638 maç yapıldı."



2.Çocuk Filmleri Festivali'nin de Kepez'e çok yakıştığını dile getiren Başkan Tütüncü, "Çocuklarımız aileleri ile birlikte vizyondaki filmleri büyük bir keyifle izledi. Bu festival Kepez'e çok yakıştı" dedi.



"Bütçe rekoru kırdık"



Kepez Belediyesi'nin Mayıs ayında bütçe rekoru kırdığına değinen Başkan Tütüncü, "Belediyemizin bütçe oranı yüzde yüz üç oldu. Hedeflediğimiz rakamların çok daha fazlasını Kepez'e kazandırdık. Çok mutluyuz" diye konuştu. Kepez'in en büyük hizmetlerinden biri olan Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin 5. Dönem mezunlarını verdiğini de belirten Tütüncü, belediye kreşlerinin çocuklar için sıcacık bir yuva olduğunu vurguladı. 'Off Road tutkunlarına ve motor sporları tutkunlarına bir sözümüz vardı' diyerek devam eden Tütüncü, "İlçemizi motor sporlarında merkez yapacaktık. Off Road pistimizi 2018'de hizmete açtık. Kepez Belediyesi olarak, çevreci belediyecilik yaklaşımlarımızdan bir tanesi de Botanik Bahçesi oldu. Kepezimize 23 bin metre karelik botanik bahçesi geliyor. İlk ağaçları dikmeye başladık. Yeşilçam'ın hatıraları ile bizleri buluşturan Dokuma Yeşilçamı da Mayıs 2018'de ziyarete açtık. Türkiye'de ilk defa bir belediye mimarlık alanında meslektaşları arasında yarışma düzenliyor ve bunu ulusal çapta ödüllendiriyor. Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri Yarışmasının bu yıl 4.sünü düzenledik. Meslek edindirme kurslarımız AKMEK de, 9. dönemini harika bir sergiyle tamamladı. Kursiyerlerimizin beceri ile iftihar ettik" diye konuştu.



"Güzel bir kent inşa ediyoruz"



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Haziran ayında da 66 mahalledeki iftar sofralarında Ramazanın bereketini ve iftarın sevincini paylaştıklarını dile getirdi. Haziran ayı hizmetlerini aktaran Tütüncü, "Çelebi Sultan Mehmet Camiinde ilk teravih namazını kıldık. Kepezaltı- Santral kentsel dönüşüm projesinin temelini attık. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile el birliği ve gönül birliği içerisinde Kepez'in kuzeyinde çok güzel bir kent inşa ediyoruz. Örnek bir kentsel dönüşümü halkımızın da desteği ile hayata geçiriyoruz. Kepezaltı ve Santral Mahalleleri bambaşka bir yaşam merkezi haline geliyor. Büyükşehir Belediyemizin prestij projelerinden biri olan 3. Etap raylı sistem projesi Kepeze bambaşka bir hayat getirecek. Varsak, Şehir Merkezi, Havaalanı ve EXPO hattında ulaşımı kolaylaştıracak raylı sistemin temelini de 2018'de attık. Kepez Belediyesi olarak, eğitime çok önem veriyoruz, gençleri çok seviyoruz ve onları geleceğe güçlü taşıyacak özel eğitim kurumlarının ilçemize kazandırılması konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Hayırseverler işbirliğiyle yapılan Sosyal Bilimler Lisesini hizmete açtık. Haziran ayında gençlerimizin yıllardır beklediği drag pistinin müjdesini verdik. Bu ayın en önemli konusu ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya teşriflerinde Mimar Sinan Kongre Merkezimizden yaptığı canlı yayındı. Mimar Sinan iftihar edeceğimiz bir eser diyorduk. ve bu ev sahipliği ile gerçekten Kepezin en önemli yatırımlarından bir tanesi olduğunu göstermiş oldu" dedi.



"Spor ve eğlence dolu bir yaz"



Temmuz 2018'in açılışlar ve temel atmalar ile yoğun bir tempoyla geçtiğini belirten Tütüncü, "15 Temmuz Modern Sanatlar Galerisi Antalya'nın eşsiz eserlerinde biri oldu. Açılışı hep birlikte gerçekleştirdik. En önemli yatırımlarınızdan biri olan Mimar Sinan Kongre Merkezi TEDx fuarına ev sahipliği yaptı. Mehmet Akif Mahallemiz de yeni bir cami yapmak için kolları sıvadık ve temelini attık. Eskiyen camilerimizi yeniliyoruz. Yaz Spor Okullarımız da büyük bir heyecanla sezona başladı. 4 bin 800 öğrencimizle harika bir açılış yaptık. Onlar yaz spor okullarında yıl boyunca spor ve eğlence dolu bir yaz tatili geçirdiler. Onlara sporun kardeşliğin ikliminde harika bir yaz tatili sunduk. Cami ve çocuk ilişkisini geliştirmek, güçlendirmek için her camiye çocuk kütüphanesi için ilk adımı attık. 13 camimize tam donanımlı çocuk kütüphaneleri kurduk. Her yıl okullarında başarılı olan öğrencileri 2018 yılında da ödüllendirdik. 10. Karne Şöleni büyük bir heyecanla geçti. DokumaPark'ta yaz boyunca nostaljik yazlık sinema günleri düzenledik. Yeşilçam'ın 1960'lı ve 1970'li sinemaları hemşehrilerimize hatıraların iklimlerinde keyifli saatler yaşattı. Türkiye'nin hatıralarını üzerinde taşıyan objeleri tek tek DokumaPark'a getirdik. Önce tren kütüphane, şimdi de buharlı tren. Cumhuriyet tarihinin nice hatıralarından birine sahip ilk buharlı kara trenini hemşehrilerimizin ziyaretine açtık."



"Hababam Sınıfı Müzesi açıldı"



"Antalya'ya sivil mimari alanda güzel bir eser kazandıralım, Antalya'nın en güzel camisi olsun diye çıktığımız yolda aslında 4 yıllık bir hayali gerçekleştirdik" diyen Başkan Tütüncü, "Her santimetre karesinde parmak izlerimin bulunduğu camimizi büyük bir mutluluk ile 20 Ağustos'ta hizmete açtık. Ağustos ayında Hababam sınıfı film oyucularını Antalya'ya davet ettik ve güzel bir 'Hababam Sınıfı Müzesi' açtık. Esentepe Amir Ateş Semt Konağında açtığımız bu müze, geçmişle gelecek arasında güzel bir köprü kuracak. Alevi hemşehrilerimize bir sözümüz vardı. Bölgemize Cemevi kazandıracaktık. Büyükşehir belediyemiz işbirliği ile temelini attık. Altınova'da şimdi güzel bir cemevi yükseliyor. Varsak Şelale Mahallemize Aile Sağlığı Merkezi açtık. 'Doktor da şifada hemşehrilerimize yakın olsun' dedik. Kadınlarımızın el emeği çarşısını DokumaPark'ta harika bir mekana taşıdık. Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz toplu sünnet şölenimiz ile 2018 yılında 550 çocuğumuz erkekliğe ilk adımı attılar" ifadelerini kullandı.



"Kepezin antik kenti"



Kepezi anlatan ve Kepezle özleşen güzel bir festival kazandırmanın hayalini yaşadıklarını da dile getiren Tütüncü, Eylül ayı icraatlarını şöyle sıraladı; Folklor festivalimiz bunun için biçilmiş kaftandı. Her yıl biraz daha gelişen ve büyüyen festivalimiz dördüncü kez kapılarını açtı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen folklor ekipleri ile inanılmaz bir son bahar yaşadık. Mısır çarşısı esnafına sözümüz vardı. Çarşıyı yenileyeceğiz ve oradaki hareketliliği artıracağız dedik. Mısır Çarşımızı yenileme kararı aldık ve çalışmalara başladık. Yenilenen yüzüyle yakında hemşehrilerimizi ağırlamaya başlayacak. Yaz Spor Okullarımız da 4 bin 800 çocuğumuza harika bir yaz tatili yaşattı. Hem spor yaptılar, hem eğlendiler, hem gezdiler. Yaz Spor Okulları görkemli bir kapanışla yaza veda etti. Antalya'da Eylül ayında bir ilke daha imza attık. Şehrin ilk Antika Pazarını DokumaPark Sanat Sokağı'nda açtık. Semt Konakları zincirimizin yeni halkası Amir Ateş Semt Konağı oldu. Burası sadece semt konağı değil. İçindeki müzeleri, robotik kodlama merkezi, kurs alanları ve kütüphanesi ile mahalleliye çok önemli bir yaşam merkezi oldu. Amir Ateş hocamızla ve çok değerli konularımız ile birlikte açtık. Kepez'in de Antik bir kenti olsun istedik. Lyrboton Kome ile 2 bin 200 yıllık tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalıştık, çabaladık ve ziyarete açtık. Büyüklerimize sadece yaşayacakları güzel bir ortamı hazırlamak değil, onları sıcacık ilgiyle kuşatacak bir ortamı da kurmak amacıyla hizmetlerimizi gerçekleştirdik. İşte bu anlayışla; Şevkat ve Huzurevimizde manevi evlat projemizi başlattık. Açılışının birinci yılını geride bırakan Anadolu Oyuncak Müzesi, Eylül 2018'de çok önemli bir rekora imza attı. Müzemiz, 500 binden fazla ziyaretçiyi bir yılda ağırlamayı başardı" dedi.



"Kepez'e 6. Temalı kent parkı"



Ekim ayında da bir çok hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Tütüncü, "Kepez Belediyesi, ilçeye son 10 yılda 3 milyon metre kareden daha fazla yeşil alan kazandırdı. 6. Temalı kent parkı olan Tek Sarnıç Parkını hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Off Road pistinde ilk ulusal yarışlar düzenlendi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun Akdeniz Kupasının 2. Etap yarışları Antalya'da yapıldı. Kepez hizmete açtığı yeni pistlerle motor sporlarında önemli bir merkezi olma yoluna girdi. Akdeniz ilk ve tek bilim merkezini dokuma'da inşa ediyoruz. İnşaat tamamlandı ve artık tefrişat aşamasına geçildi. TÜBİTAK işbirliğiyle oluşturulan bu bilim merkezi Antalya'nın ve Türk biliminin iftiharı olacak dev bir yatırım. 95. Yılında 95 Eserle Cumhuriyet Sergimiz DokumaPark'taki Modern Sanatlar Galerimizin 2. Resmi sergisiydi. Doğal gazı ilk kullanan ilçe Kepez'di. Son 10 yıllık çalışmalarımızın neticesinde 22 mahalleye doğal gaz getirdik. 80 bin konutun doğalgaz alt yapısı tamamlandı. Eğitime önem veriyoruz ve gençlerimizi çok seviyoruz. Onların üniversite sınavlarına hazırlanabilmeleri için belediye bünyesinde üniversite hazırlık kursları açtık. Bu açılış heyecanını Kepezli gençlerle birlikte yaşadık" diye konuştu.



"Projelerimize ödül yağdı"



Kasım 2018'in Kepez Belediyesi için bol ödüllü bir ay olduğunu belirten Tütüncü, "Tarihi Kentler Birliği'nden Lyrboton Kome antik kenti düzenlemesi projemiz ile 'proje ödülü aldık. Bu proje ödülü beni ve projede yer alan çalışma arkadaşlarımızı çok mutlu etti. Gençlerimize söz verdiğimiz Drag Pisti'ni tamamladık ve hizmete açtık. Gün boyunca çok güzel bir otodrag ve motodrag yarışları oldu. Bu mutluluk 100 bin kişi tarafından izlendi. Eserler zincirimize yeni bir halka daha ekledik. Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi 3. Şubesini Ahatlı'da açtık. Çocuklarımız ve annelerimiz için sımsıcak bir yuva daha kazandırdık. Kasım ayına damga vuran en önemli etkinliklerden bir tanesi de Antalya Kahve Festivali oldu. Tapu bedellerine ödeme kolaylığı getirdik. 24 ay olan taksit sürelerini 60 aya çıkardık. Kasım ayında Akdeniz Belediyeler Birliği'nden 2 ödül aldık. Anadolu Oyuncak Müzemize ve Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödüllerimiz AKBB' tarafından ödüle layık görüldü."



"Kepeze sağlık merkezi"



En çok iftihar ettiği hizmetin Belediye Sağlık Merkezi'nin(BSM) açılışı olduğuna değinen Başkan Tütüncü, " Özel bir hastane konforunda 15 farklı branşta hizmet veren BSM, örnek bir belediyecilik yatırımı oldu" diye konuştu. Aralık ayı icraatlarını da sıralayan Tütüncü, "Altınova'ya yıllardır beklediği imar müjdelerini veren hep biz olduk. Daha önce imar planlarını tamamlayıp, tapularını vermiştik. Şimdi ise emsal ve inşaat hakları beklentilerini karşılayacak müjdeler verdik. Emsal ve yapılaşma hakları arttı, güzel bir ticari alanın oluşmasının önü açıldı. Altınova'ya hayırlı olsun. Avni Tolunay Mahallesi'nin 40 yıldır beklediği imar sorunu da Aralık 2018'de çözüme ulaştı. Artık vatandaşlarımızın 2B tapularını almalarının önündeki her türlü engel kalkmış oldu. Mimar Turgut Cansever Ulusal mimarlık ödülleri Kepez Belediyesi için çok önemli bir ilkti. Türkiye'de ilk kez bir belediye ulusal çapta mimarlık ödülleri düzenliyor ve meslektaşlarının eserlerini yarıştırıyor ve ödüllendiriyordu. Bu yarışmayı ulusal dan uluslararasına dönüştürmek için ilgili protokolleri imzaladık. Biz insanlarımız kadar sokaktaki canlılara da değer veren bir hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. Sokak kedileri için parklarda kedi evleri uygulaması başlattık. Minik dostlarımız artık daha güvende olacak. Kepezin parklarına kedi evleri koyuyoruz. Minik dostlarımızın yaşam haklarına saygı duyuyoruz. Herkes spor yapmalı anlayışı ile çıktığımız yolda; Kepez'in hanımları güne sporla başlıyor. Belediye spor tesislerinde uzman antrenörler eşliğinde hanımlar haftanın 7 günü 7 noktada spor yapıyor. Hanımlar daha fazlasını istediler ve bizde daha modern ve nezih ortamlarda spor yapmalarını sağlamak için yeni spor merkezleri inşa ediyoruz. Büyük bir hizmet aşkı ile çalıştığımız 2018 açılışlar, temel atmalar ve birbirinden özel etkinliklerle dolu dolu geçti" dedi. - ANTALYA

