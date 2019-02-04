Tütüncü, Akdeniz Sanayi Esnafıyla Buluştu

Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Nitelikli bir sanayi sitesi inşa etmek için çıktığımız yolda esnafımızla kurduğumuz hayallere gönülden inandık.

Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Nitelikli bir sanayi sitesi inşa etmek için çıktığımız yolda esnafımızla kurduğumuz hayallere gönülden inandık. Her zaman yanı başında olduğumuz esnafımızla omuz omuza, gönül gönüle olduk" dedi.



Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanayi de yapılan çalışmalar hakkında esnafa bilgi verdi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nin çok daha farklı bir vizyon ile gelişmesi için önemli adımlar attıklarını ifade eden Tütüncü, esnafa desteklerini sürdüreceklerini ifade etti."Bizim esnafımız gayreti ile daha çok üreterek daha çok büyüyecek." diyen Başkan Tütüncü, "Hayalleri büyük olan insanlarla daha aydınlık yarınlara yürüyerek gelişen bir Türkiye'yi hep birlikte meydana getiriyoruz. Burası özel bir arazi olduğu için plan tadilatı yapmak için belediyeye müracaat ettiğinizde ödenmesi gereken yüklü harçlar vardı. Sizden tahsil etmemiz gereken parayı esnafımızın cebinden çıkmaması için talep etmedik. Nitelikli bir sanayi sitesini inşa etmek için kurduğumuz hayallere gönülden inandık. Burada bulunan gecekondular yıkıldı. ve şimdi yerine yapılacak olan yüzlerce dükkan ile Akdeniz sanayi sitesi daha da gelişecek ve bu desteklerle esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Esnafımızın önünü açıyoruz



Ekonomik kalkınmada yerel yönetimlerin etkisine vurgu yapan Başkan Tütüncü, esnafın hayallerini gerçekleştirme yolunda adım attıklarını ifade ederek; "Neden burada gelişimin önünü bu kadar açtık? Yaklaşık elli yıl önce planlanıp kurulan bu sanayi sitesinin elli yıl önce kurulan hayallerle, üretim teknolojisiyle bu günkü şartlar bir mi? Şimdi büyük makinalara daha geniş üretim alanlarına ve daha büyük ortamlara ihtiyaç var. Biz bu sebepten dolayı üretime yönelik olan kardeşlerimizin, Akdeniz'in üreten esnaflarının burada önünü açmak istedik. Burada organize sanayide yapılabilecek üretimleri, sıçrama noktası haline gelebilecekleri bir ortamı tesis etmek istedik. Bizim esnafımız hayal kurmuş, küçük atölyelerden dünyaya ürün ihraç etme başarısı göstermiş. Bize düşen bu hayallerin gerçekleşmesi yolunda elimizden gelen desteği vermektir. Ben istedim ki bizim esnafımız hayallerini büyütsün. Madem ki herkesi organize sanayi alanına gönderemiyoruz. Amacımız burada daha geniş üretim alanları açmayı hedefledik. Daha büyük hedefler kurmalı ve bunun için çok gayret etmeliyiz" dedi.



Daha güzel bir gelecek



Verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini vurgulayan Tütüncü, bu gayretlerin karşılığında esnafın da bu çabaya destek vermesini istedi. Tütüncü; "Yerinde saymadan ileriye gitmenizi ve bu heyecanla donanmanızı istiyorum. Piyasada daha hareketli, istihdamın ve dolayısı ile yüzü gülen insan sayısının artması için gayret göstermeliyiz. Daha güzel bir gelecek için birlikte hayaller kuralım. ve biz de ekonomik canlanma ve kalkınma için Akdeniz Sanayi Sitesi esnafının yanında olmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.



Öztürk'ten teşekkür



Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk de kendilerine verdiği destekten dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. En önemli sorunun çözümünde adım adım sona gelindiğini belirten Öztürk, "Akdeniz Sanayi Sitesi içerisinde kooperatifimize ait alanda gecekondu sorunu ile karşı karşıyaydık. Sayın Başkanımız belediyenin böyle bir zorunluluğu olmamasına rağmen bize yardımcı olarak gecekondulardaki vatandaşlarımızı mağdur etmedi. Onlara başka arsalar tahsis ederek bu alana 300'ün üzerinde yeni dükkan için bize ufuk açtı. İlk asfalt çalışmasını başlatarak stabilize yolları yenileyen, sağlık ocağı arazisinin planlanmasında bize destek veren, dört adet parkın yeşillendirme çalışmaları ve tadilatını gerçekleştiren, mevcut iş yerlerimizin kapasitesini artırmak için önemli çalışmalar yürüten ve beş kata kadar çıkarılan dükkanlar için sayın başkanıma sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. "dedi. - ANTALYA

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