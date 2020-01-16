Tütüncü, Bakan Varank'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası alanında TÜBİTAK işbirliğiyle yapımı devam eden 'Kepez Bilim Merkezi'nin ayrıntılarını paylaştı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ankara'da bir dize temaslarda bulundu. Başkan Tütüncü, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı. ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen programın ardından Tütüncü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Antalyalı bürokratların da yer aldığı ziyarete, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Atay Uslu da katıldı.



Merkezin ayrıntıları konuşuldu



Ziyaret sırasında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eski Dokuma Fabrikası alanındaki TÜBİTAK işbirliğiyle yapımı devam eden 'Antalya Kepez Bilim Merkezi'nin ayrıntılarını paylaştı. Ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaşan Tütüncü, "Şehrimiz bilimin ışığında aydınlansın istiyoruz. TÜBİTAK işbirliğinde kurmakta olduğumuz Antalya Bilim Merkezi, kente önemli eserlerimizden biri olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bu ufuk açıcı heyecan verici, projelerimizin detaylarını ele aldık" dedi.



Kepez Bilim Merkezi



Merkez, Türkiye Bilim Merkezi ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile eski Dokuma Fabrikasının işletme binasına kuruluyor. 12 bin metrekare alana kurulan Antalya Kepez Bilim Merkezi'nde deney salonları, bilimsel atölyeler, sergi alanları, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlar yer alacak. Antalya Kepez Bilim Merkezi Akdeniz'in ilk ve tek bilim merkezi olma özelliği taşıyor. - ANTALYA