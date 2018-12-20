Tütüncü, Başarılı Sporcuları Kutladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muay Thai Cumhuriyet Kupası müsabakalarında Antalya'ya 23 altın madalya kazandıran sporcuları kutladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muay Thai Cumhuriyet Kupası müsabakalarında Antalya'ya 23 altın madalya kazandıran sporcuları kutladı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde yapılan Muay Thai Cumhuriyet Kupası müsabakalarında Antalya ve Kepez'e ödüllerle dönen sporcuların yetiştirildiği Demir Pençe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Muay Thai Cumhuriyet Kupasında 23 altın, 15 gümüş ve 20 bronz madalya kazanan ve birincilik elde eden sporcuları tek tek kutlayan Başkan Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak en büyük hedefimiz gelecek nesillerin sporla büyümesidir. 2009'da göreve geldiğimizde Kepez'in çocukları spor yaparak büyüyecek demiştik. Biz sözümüzü tuttuk. Çadır spor salonları, sentetik çim futbol sahası, çok amaçlı spor salonu, tam olimpik kapalı ve açık yüzme havuz, 11 semt spor sahası ve her mahalle parkının içerisine de basketbol ve voleybol sahaları kazandırdık" dedi.



Yaz ve Kış Spor Okulları ile de binlerce gence farklı branşlarda spor yapma imkanı sunduklarını belirten Tütüncü, "Özellikle kendini Türk sporuna adamış ve onlarca milli sporcu yetiştiren Kulüp Başkanı Hasan Urlu ve kick boks ile muay thai antrenörü Yasin Urlu'ya teşekkür ederim. Kepez'de faaliyet gösteren kulübün başarıları her daim göğsümüzü kabartıyor. Türk sporuna büyük emeği geçen Urlu kardeşleri ve başarılı sporcularımızı canı gönülden kutlarım. Başarılarınız daim olsun" diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, Yasin ve Hasan Urlu kardeşler tarafından kulübe verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi, boks eldiveni ve kulübün tişörtü takdim edildi. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı

5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı