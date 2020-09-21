Tütüncü, "Biz birlikte güçlüyüz" - Son Dakika

AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı kongresinde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "12 yıldır hep birlikte, hep beraber Kepez'in beklentilerine cevap veren nice önemli, nice güzel hizmetler yaptık. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Kongre, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Pandemi tedbirlerine uyularak yapılan kongrede, konuşmalar kısa tutularak, hızlı bir şekilde oylamaya geçildi. Kongreye katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Tütüncü, "Çok mutluyuz, coşku dolu, heyecan dolu bir teşkilatla çalışıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'a ve teşkilatın bütün yöneticilerine teşekkür eden Tütüncü, "Belediyemiz, belediye meclisimiz, ilçe teşkilatımız, il teşkilatımız hepimiz birbirimiz gibi düşünüyoruz. Bu da teşkilat çalışmalarımızı ve belediye çalışmalarımızı çok daha bereketli bir biçimde sürdürmemizi sağlıyor. Bundan dolayı da ayrıca bir teşekkürü ifade etmek istiyorum. 12 yıldır hep birlikte, hep beraber burada Kepez'in beklentilerine cevap veren nice önemli hizmetler yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. Hiç şüphesiz ki bu iktidarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize sağladığı güçle oldu. Ancak Ankara'daki bütün taleplerimizi adeta kendi işleriymiş gibi takip eden Kepez'i bizden daha fazla düşünen bütün milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kongreden sonra oluşan yeni yönetimin Kepez'i 2023 genel seçimlerine ve hemen akabinde de 2024 yerel seçimlerine taşımak için çalışacağını söyleyen Tütüncü, "Hep birlikte daha çok çalışmamız gereken günlerden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Ne mutlu bize ki; hepimiz bu bilinç içerisindeyiz. Bütün gönüllere, bütün kalplere açılmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bütün toplum kesimlerini kucaklamalı, sevginin, barışın, kardeşliğin mührünü kalplere tek tek basmalıyız. İnşallah yeni ekibimiz, yeni kadromuz aldığı bayrağı daha da ileriye taşıyacak ve 2023-2024 seçimleri Kepez'de bir başka güzellikle, bir başka muhteşem sonuçla tamamlanacak. Buna da yürekten inanıyorum. Kurucu başkanımız Zeki Çivik'ten bu yana gelen bütün ilçe başkanlarımıza, ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Hepsi bu davanın belli bir aşamaya gelmesi için bugünkü başarılarımıza katkı vermek için çok çalıştılar, gayret ettiler" şeklinde konuştu. - ANTALYA