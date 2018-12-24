Tütüncü: "Bucaklılarla Gönül Gönüleyiz"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bucak Salebi Şenliğine katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bucak Salebi Şenliğine katıldı.



Kepez Belediyesi ev sahipliğinde Bucaklı Genç İş Adamları Kültür ve Dayanışma Derneği (BUGİAD) tarafından 'Bucak Salebi Şenliği' düzenlendi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğe Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, BUGİAD Başkanı Mehmet Ak ve çok sayıda Bucaklı katıldı. Başkan Tütüncü, hemşehri derneklerinin buluşmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, Bucaklıların kültürünü ilçesinde yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.



"Bucak kültürünü yaşatacağız"



Kepez'de Bucaklılarla gönül gönüle olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Tütüncü, "Dostlar neredeyse, biz hep onların yanında olduk. İki hafta öncesi güzel bir tarhana etkinliğinde beraberdik. Bugünde salep etkinliğinde birlikteyiz. Bucaklılar yiğit, cesur, gönlü güzel, girişimci, her şeyden çok vatanını milletini seven kahramanlar olurlar. Bütün Bucaklılara selam olsun. Önümüzdeki günlerde de Bucak'ın kültürünü ve güzelliklerini Antalya'da yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Salep ikram edildi



Bucak yöresi zeybeği başta olmak üzere çeşitli halk danslarının oynandığı gecede, yörenin türküleri de seslendirildi. Konuklara salep ikramının da yapıldığı gecede, Başkan Tütüncü'ye desteklerinden dolayı BUGİAD Başkanı Mehmet Ak tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - ANTALYA

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