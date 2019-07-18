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Tütüncü bürokratlarıyla sokağın nabzını tuttu

3 saat önce

Hemşehrilerinin belediye hizmetlerinden memnuniyet derecesini ölçmek için ev ev, esnaf esnaf gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, akşamları da Kepez sokaklarının nabzını ölçüyor.

Tütüncü bürokratlarıyla sokağın nabzını tuttu, System.String[]
Hemşehrilerinin belediye hizmetlerinden memnuniyet derecesini ölçmek için ev ev, esnaf esnaf gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, akşamları da Kepez sokaklarının nabzını ölçüyor.

İlçesi'nde her gün ev ve esnaf ziyaretleri yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şimdi de akşam saatlerinde Kepez'in cadde ve sokaklarında yürüyor. Belediye bürokratları ile beraber Kepez'i karış karış gezen Tütüncü, cadde, sokak ve mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ediyor. Yolda yürüyen hemşehrileriyle kucaklaşan ve sohbet eden Tütüncü, ayak üstü istek ve dilekleri de dinliyor.

Hemşehrilerimiz ile başardık

Başkan Tütüncü, akşam saatlerinde dükkanını henüz kapatmamış olan Kepez esnafının ekmek teknesine de konuk oldu. Meclis üyesi İsa Sarpdağ ile birlikte Dokuma sokaklarında yaklaşık 5 km yol yürüyen Tütüncü'yü karşılarında gören kimi ilçe sakini fotoğraf çekinirken, kimileri de istek ve dileklerini iletme şansı yakaladı. Hemşehrilerinin istek ve taleplerinin kendileri için bir emir olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Biz kalıplaşmış bir belediyecilik yapmıyoruz. Biz gönül belediyeciliği yapıyoruz. Düne kadar Antalya'nın arka bahçesi olarak görülen ilçemiz bugün ön bahçe olduysa biz bunu gönül gönüle, omuz omuza verdiğimiz hemşehrilerimiz ile başardık. " dedi. - ANTALYA
Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:47 Kaynak: İHA
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