Tütüncü; "Cumhurbaşkanımıza ve Hemşehrilerimize Teşekkür Ediyorum"

AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü , şahsına belediye başkanlığı adaylığının 3.kez tevdi edilmesinden dolayı büyük onur duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Antalya 'nın Kepez Belediye Başkan adayını mevcut başkan Hakan Tütüncü olarak açıkladı. 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimleri için yeniden aday gösterilmesiyle ilgili düşüncelerini aktaran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez Belediye başkanlığı adaylığının bir kez daha şahsıma tevdi edilmesinden dolayı büyük onur duydum." dedi. "Biz 10 yıldan buyana Kepez'in kalkınması, gelişmesi, ileriye gitmesi, modern bir şehir kimliği kazanması için var gücümüzle çalışıyoruz." diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, "Hemşehrilerimizin bize duydukları güven ve kalplerinde bizim için biriktirdikleri sevgi bugüne kadar bizim en büyük gücümüz oldu. Bizde aldığımız her bir oyu helal ettirebilmek, taşıdığımız sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için büyük bir uğraş verdik, büyük bir çaba gösterdik." diye konuştu.Kepez'de hemşehrilerimizle gönül gönüleBugün geldiğimiz nokta da Kepez'in 10 yıl önceki problemlerinin artık gündemde olmadığını ve Kepez'in inanılmaz güzel bir gelişim ivmesiyle yürüdüğünü vurgulayan Tütüncü, "Hemşehrilerimizle gönül gönüle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlarla hep aile gibi olmaya, hep beraber olmaya, hayatın her anını paylaşmaya gayret ettik. Böylelikle hemşehrilerimizle aramızda güzel bir sevgi bağı kuruldu. ve bu bağ herkesçe bilinen bir gerçektir. Bütün bunların neticesi olarak da Kepezli hemşehrilerimiz bize 2 dönem üst üste belediye başkanlığı yapma onurunu yaşattı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir seçim döneminin arifesindeyiz. Elbette partimizde en doğru adayı bulmak ve en doğru adayla seçime girmek için bir aday arayışı ortaya koydu. ve o arayışta hemşehrilerimizinde destekleriyle bizim ismimiz ön plana çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafındanda bugün böyle bir ilanla büyük bir onuru, büyük bir mutluluğu yaşadığımı ifade etmeliyim. Ben her şeyden evvel bugün beni tekrar adaylık seviyesine taşıyan çok değerli hemşehrilerime gönüllerinde bizlere yer ayıran bütün Kepezlilere çok çok teşekkür ederim." dedi."Cumhur ittifakı ruhuyla çalışacağız""Elbette ortaya koyduğumuz hizmetlerimizin arkasında iktidarımız, partimiz ve hiç şüphe yok ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya'ya ve Kepeze duyduğu ilgi ve alaka var." diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, " Buda herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Eğer Partimizin sağladığı, iktidarımızın kazandırdığı imkanlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hemşehrilerimize duyduğu sevgi olmasaydı hizmetlerimiz eksik kalacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Partimize de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan böyle daha yeni hedefleri gerçekleştirmek, daha büyük projeleri hayata geçirmek, daha güzel eserlere imza atmak için var gücümüzle çalışacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde en iyi neticeyi alabilmek için cumhur ittifakının ruhuna sadık kalarak ve cumhur ittifakının ruhuyla en güzel şekilde çalışacağız. Güzel bir seçim olmasını diliyorum. Kepez'in 2. dönemimizde ortaya koymuş olduğu başarı ve performans 3. Dönem başkanlığımızda katlanarak devam etmiş olacak. Değişim, dönüşüm, gelişim hamleleri ve şehirleşme adımları çok daha kurumsal hale gelecek. Başarılarımızı taçlandırıcı yeniliklerle dolu projelerle ve eserlerle dolu güzel bir 5 yıl diliyorum. Beni böyle bir görevle onurlandıkları için hemşehrilerimize de tekrar tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.Hakan Tütüncü kimdir?Aslen Korkutelili olan Hakan Tütüncü, 1979 yılında doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'ni bitiren Tütüncü, Antalya barosunda avukatlık mesleğine başladı. 2002 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nın Antalya Kurucu İl Başkanlığına atanan Tütüncü, il gençlik kolları başkanlığı görevinde bulundu. Haziran 2003'de AK Parti Antalya İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2004 Ocak ayında AK Parti Antalya İl Başkanlığı yardımcılığına atandı. 2005'te AK Parti Gençlik Kolları 1. Olağan Büyük Kongresinde genel merkez partisinin gençlik kollarıbaşkanlığına seçildi. Bu görevi 3 yıl başarıyla sürdürerek, 13 Nisan 2008'deki Gençlik Kolları 2. Olağan Büyük Kongresinde 2. kez yeniden aynı göreve seçildi. Tütüncü, evli ve 1 çocuk babası…2 Dönemdir Kepez Belediye Başkanı29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimi ile 1. Dönem, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Yerel seçimleri ile de 2. Dönem belediye Başkanı seçildi. Tütüncü, aynı zamanda 2 dönemdir Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlık görevini de sürdürüyor - ANTALYA