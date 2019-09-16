Tütüncü'den Aşure gününde birlik mesajı

Alevi Kültür Derneği Antalya Şubesi'nin, Aşure günü etkinliğinde konuşan Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Kerbela hadisesinin asırlar sonra bile yürekleri burktuğunu belirterek birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konuksever Mahallesi'ndeki Alevi Kültür Derneği Antalya Şubesi'nin Muharrem ayı nedeniyle düzenlediği Aşure günü etkinliğine katıldı. Kendisini kapıda karşılayan Alevi hemşehrileri ile kucaklaşan Başkan Tütüncü, Aşure günü etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tütüncü, Aşure gününün birlik, beraberlik ve güzellik getirmesini temenni ederek, "Bundan 1380 yıl evvel meydana gelen Kerbala hadisesi, hala yürekleri yakmaya devam ediyor. Peygamberimizin torunu Hz Hüseyin efendimizin de şehit edildiği bu menfur hadise, husumetin fenalığını, birliğe duyduğumuz ihtiyacı her yıl bizlere hatırlatıyor" dedi.



"Ülkemizin renkleriyiz"



Bu anlamda değerlendirildiğinde Aşure günlerinin öneminin daha da artacağını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Hayata farklı pencerelerden bakabiliriz. Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz. Bizim güzelliğimizi ayan beyan sergilediğimiz yerler burası. Birbirimizi daha çok severek, hepimizin bir Allah'ın kulu olduğumuz düşüncesiyle yola çıkarak, barışı, hoşgörüyü, zarafeti kendi hareket alanlarımızda yaşadığımız sürece, hayattan çok daha fazla zevk alacağız" ifadelerini kullandı.



Yeryüzünün yitik bir cennet olarak kabul edildiğini ve felsefecilerin hep bu yitik cennetin nerede olduğunu sorguladığını belirten Başkan Tütüncü, "Bence bütün nimetleriyle yitik cennet işte burası. Bizler yitik cenneti malum cennet haline getirmeye çalıştıkça, kalplerimiz Kerbela çölü olmaktan kurtulacak. Birbirimize daha çok sarılıp, birbirimize sevgimizi en net ifade edebildiğimiz günlerde birlik ve beraberlik içinde olalım" diye konuştu. - ANTALYA