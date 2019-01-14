Son Dakika Haberleri: Tütüncü'den Cemevi Müjdesi

Tütüncü'den Cemevi Müjdesi

1 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ikinci cemevi müjdesini verdi.

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ikinci cemevi müjdesini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi'ni ziyaret etti. Altınova Cemevi yönetiminin davetine icabet eden Başkan Tütüncü, alevi hemşehrileri ile çay içip uzun süre sohbet etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan cemevinin tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatan Tütüncü, ikinci bir cemevi yapımı müjdesini de verdi. Yeni talepleri ve bölgeye yapılması beklenen hizmet önerilerini de dinleyen Tütüncü, Altınova'daki çalışmaları anlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgeye yapılacak yeni yatırımlar arasında ikinci bir cemevinin de olduğunu söyledi. "Birbirimize daha sıkı sarıldıkça bu topraklardaki huzur daha da artacak " diyen Tütüncü, "Altınova'ya modern, güzel bir ikinci cemevinin yakışacağını düşündük ve bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Altınova, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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