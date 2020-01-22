Tütüncü'den ev ziyaretleri - Son Dakika
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Tütüncü'den ev ziyaretleri

6 saat önce

Geçtiğimiz yıl bin 500'e yakın vatandaşın evine konuk olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ev ziyaretlerine bu yıl da devam ediyor.

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Geçtiğimiz yıl bin 500'e yakın vatandaşın evine konuk olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ev ziyaretlerine bu yıl da devam ediyor.


Yeni yılın ilk ev ziyaretini Göçerler Mahallesi'nde gerçekleştiren Tütüncü, "2019'da birçok ev ziyareti yaptık. İnanılmaz güzel geçti. Çok güzel gönül köprüleri kurduk. Hatıralar biriktirdik, sevgimizi büyüttük. 2020 daha güzel olacak. Olmamız gereken yerde, hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tam da olmamız gereken yerdeyiz, Kepez'in kalbindeyiz. Günün her saati gönül kapılarını, bize tebessümle açan hemşehrilerimize kocaman bir gönül borcum olduğunu biliyorum. O borcu çok çalışarak ödemek için gecemi gündüzüme katıyorum" dedi. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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