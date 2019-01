Tütüncü'den Gençlere Antalyaspor Kaşkolü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çağlayan Lisesi öğrencilerine, Antalyaspor kaşkolu hediye etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çağlayan Lisesi'ne yaptığı ziyarette öğrenciler, kendisinden Antalyaspor kaşkolu istemişti. Bu sözünü yerine getiren Tütüncü, kaşkol hediye edeceği öğrencileri meclis salonunda kabul etti. Meclis salonundaki buluşmada ise renkli anlar yaşandı. Gençlerin, kendilerine hediye edilen kaşkolları açması ile meclis salonu kırmızı-beyaz renklere büründü. Genç taraftarlar, Antalyaspor'un tribün marşı olan 'Akdeniz Akşamlarını da söyledi. Tütüncü de, Antalyaspor sevdalısı gençlerin marşına eşlik etti.



"Antalyaspor sevdalısı gençlerle gurur duyuyorum"



Tütüncü, "Antalyaspor'umuza gönül vermiş genç kardeşlerimiz, belediye meclisi salonumuzu şenlendirdiler. Onlar Antalyaspor'un fanatikleri ve takımın tribündeki en önemli güçleri. Her maçta stadyuma gidiyorlar ve maçın başından sonuna kadar takımın 12. oyuncusu olmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Statlar, taraftarların tezahüratlarıyla güzel. Antalyaspor sevdalısı gençlerle gurur duyuyorum. Geçtiğimiz hafta Çağlayan Lisesi'ni ziyaretimde, öğrencilerimiz benden Antalyaspor'un kaşkolunu istemişlerdi. Her birine Antalyaspor'un lisanslı ürünlerin satıldığı kulübün mağazasından birer kaşkol aldım ve kendilerine hediye ettim. Antalyaspor bu şehrin en önemli değeri ve Antalyaspor bizim canımız, ciğerimiz. Gençlerle birlikte Antalyaspor'umuza güç ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

