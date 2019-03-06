Son Dakika Haberleri: Tütüncü'den İşçilere Sendika Müjdesi

Tütüncü'den İşçilere Sendika Müjdesi

1 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye bünyesindeki şirket çalışanlarının sendikal haklardan yararlanabileceklerini bildirdi.

Tütüncü'den İşçilere Sendika Müjdesi, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye bünyesindeki şirket çalışanlarının sendikal haklardan yararlanabileceklerini bildirdi.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, kamudaki taşeron sisteminin sona ermesiyle sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanların sendikalı olma yollarının açıldığını ifade etti.

Tütüncü, 1 Nisan 2019'dan itibaren belediye bünyesindeki şirket işçilerinin sendikal haklardan yararlanabileceklerini kaydetti.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ise işçiler adına Tütüncü'ye teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

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