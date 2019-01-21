Tütüncü'den Öğrencilere Karne Hediyesi
1 saat önce
Kepez Belediyesi tarafından DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, karnesini getiren tüm öğrencilere yarıyıl tatili boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Kepez Belediyesi tarafından DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, karnesini getiren tüm öğrencilere yarıyıl tatili boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Anadolu Oyuncak Müzesi, tatil boyunca binlerce öğrenciyi ücretsiz olarak ağırlayacak. 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayarak tatile çıkan öğrencilere karne hediyesi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den geldi. Ziyaretçi sayısı bakımından rekora imza atan Anadolu Oyuncak Müzesi, tatil boyunca karnesini getiren tüm öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.
Karnesini getirene müze ücretsiz
Oyuncakların dünyasını barındıran Anadolu Oyuncak Müzesi, 4 bin metre kare alandan ve 750 metre kare teşhir alanından oluşuyor. 13 binden fazla oyuncağın yer aldığı Anadolu Oyuncak Müzesi, 15 ayrı salonda ve 15 ayrı temada hizmet veriyor. Anadolu coğrafyasında binlerce yıl önce var olmuş medeniyetlerin de oyuncaklarını barındıran müze, masalları andıran bahçesi ve masal karakterleri ile çocukların büyük ilgisini çekiyor. 2018 yılında 514 bin 928 ziyaretçiye kapılarını aralayan müze, yarıyıl tatilinde de binlerce öğrenciyi ağırlayacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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