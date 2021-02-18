Tütüncü'den serada zirai don nöbeti - Son Dakika

Tütüncü'den serada zirai don nöbeti

18.02.2021 14:19
Tütüncü'den serada zirai don nöbeti, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meteroloji Bölge Müdürlüğü'nün "zirai don" uyarısı yapması üzerine geceyi soğuğa karşı ürünlerini korumak için seralarından ayrılmayan örtü altı sebze üreticileriyle geçirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meteroloji Bölge Müdürlüğü'nün "zirai don" uyarısı yapması üzerine geceyi soğuğa karşı ürünlerini korumak için seralarından ayrılmayan örtü altı sebze üreticileriyle geçirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, zirai don nöbetindeki örtü altı sebze üreticilerini yalnız bırakmadı. Meteroloji Bölge Müdürlüğü'nün "zirai don" uyarısı yapması üzerine Başkan Tütüncü, soğuğa karşı ürünlerini korumak için seralarından ayrılmayan örtü altı sebze üreticilerini ziyaret etti. Gece geç saatlerde Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin'in biber serasına giden Başkan Tütüncü, zirai dona karşı seranın içerisinde kurulan sobaya da üreticilerle birlikte odun attı. Başkan Tütüncü, serada sıcak çay eşliğinde üreticilerle sohbet etti, istek ve dileklerini dinledi.

"Çiftçimizin, üreticimizin yanındayız"

Üreticinin her zaman yanı başında olduklarını dile getiren Tütüncü, "Bu soğuk geceyi çiftçilerimizle paylaşmak bizim için mutluluk vesilesi. Bu don gecelerinde, hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğünde çiftçilerimiz hiç uyumuyorlar. Bizde uykusuz gecelerde onlarla birlikte oluyoruz. Aksu önemli bir tarım ilçesi, Kepez'de önemli bir tarım ilçesi.Tarım ilçesi olan Kepez'de, tarım ilçesi olan Aksu da soğuk kış günlerinde çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Tarımsal üretimde onların yanı başındayız. Onlarla hayatı paylaşmak üzere buradayız. Bu da bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

"Her sıkıntılı günümüzde Tütüncü'yü yanımızda hissediyoruz"

Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin de, "Her sıkıntılı günümüzde Tütüncü'yü yanımızda hissediyoruz. Akdeniz Belediyeler Birliği'nde, Antalya ve Kepez'imizde ki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

"12 yıla 12 fasulye fidanı "

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sera nöbetinden sonra üretici Turan Şahin'in evine konuk oldu. Üreticinin 11 yaşındaki oğlu Çakır Osman Şahin, Tütüncü'ye çok anlamlı bir hediye verdi. Küçük Osman, Tütüncü'nün Kepez Belediye Başkanlığı'ndaki 12 yılını temsilen ektiği 12 fasulye filizini vererek, "Başkanım sizin içi 12 tane tohum ektim. Bu 12 tohum sizin yaptığınız belediye başkanlığı yılının tohumları" dedi. Osman Şahin daha sonra da Komando Andı ve Zap Suyu şiirini okuyarak, Gara Şehitlerine armağan etti. 11 Yaşındaki Çakır Osman Şahin'in vatan sevgisini içinde hissederek okuduğu dizeler Başkan Tütüncü'yü çok duygulandırdı. - ANTALYA

Tütüncü'den serada zirai don nöbeti
Tütüncü'den serada zirai don nöbeti
Tütüncü'den serada zirai don nöbeti
Tütüncü'den serada zirai don nöbeti

Hakan Tütüncü, Turan Şahin, Tarım, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tütüncü'den serada zirai don nöbeti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Jandarma, rahatsızlanan yaşlı adamı sırtına alıp ambulansa taşıdı Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
1 çocuk annesi kadın, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu 1 çocuk annesi kadın, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu         
15:30
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 17:02:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tütüncü'den serada zirai don nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei