Tütüncü'den Yeni Döneme 123 Proje

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, üçüncü döneminde hayata geçireceği 123 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, " 123 Proje Hedef 2023" sloganıyla projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.



Sahneye eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte gelen Hakan Tütüncü, kendisini sevgiyle karşılayan binlerce vatandaşı selamladı. Toplantıda Tütüncü'nün 10 yıllık başkanlığı süresince Kepez'e kazandırdığı projeleri tanıtıldı.



"Dünün Kepez'i"



Türkiye'nin 2004 yılından sonra vizyon belediyeciliği ile tanıştığını dile getiren Tütüncü, belediyenin hayatın her alanında varolmaya başladığını aktardı.



Vizyon belediyeciliğinin tüm toplumu kucakladığının altını çizen Tütüncü, " Beşinci evre gönül belediyeciliği dönemidir. 2009'da Kepez'e göreve geldiğinde Kepez dezavantajları ile gündemdeydi.Kepez, imar,mülkiyet ve tapu sorununu çözememişti. 28 milyon lira borcu olan, personeline borcu 1.8 milyon borcu bulunan, bankaların kredi vermediği bir belediyeydi Kepez. Kepez 2009'da bir arka mahalle görünümündeydi. Çok çalıştık, azmettik, Kepez'e güvendik, Kepez'de bize güvendi. Durmadan çalıştık. Bu emanet için 10 yılda layıkıyla çalıştık." dedi



"Bugünün Kepez'i"



Kepez Belediyesi'nin bugünkü durumundan da bahseden Tütüncü, " Bugün Kepez, hizmetleriyle, eserleriyle, ilkleriyle, başarılarıyla gündemde olan bir Kepez'dir. İmar, mülkiyet ve tapu sorunu birkaç bölge dışında neredeyse çözdük. Kimseye borcu olmayan, personeline ödemesini gününden önce yapan, 750 milyon liradan fazla yatırım yapmış, bütün bunlara rağmen kasası da paralarla dolu olan bir belediyedir. Artık insanlar göğsünü gere 'Kepez'de yaşıyoruz' diyorlar." ifadelerine yer verdi.



"Kepez'de 2023'e 123 proje"



Kepez'de çok önemli bir değişim yaşandığını işaret eden Tütüncü, "Her şey hayallerle başlıyor. Bu hayalleri çok çalışarak gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz, şehrinizi uçurup götürüyorsunuz. 2009'da yola çıkarken sloganımız 'Kepez'e taze kan Hakan'dı'. 41 projemiz vardı ama 60 proje yaptık. İkinci dönemimiz 2014'de sloganımız 'Hakan'la yola devam'dı. 70 proje sözü verdik, bu dönem sonunda 103 projeyi hayata geçirmeyi başarmışız. 2023 içinde bulunduğu zaman diliminde daha büyük hayaller kurmak, daha büyük hedefler ortaya koymak ve çalışarak bu projeleri yerine getirmek gerekiyordu. Üçüncü beş yıllık dönemde Kepez'e 123 projeyle, hedef 2023 demek yakışırdı." dedi.



Tütüncü, konuşmasının sonunda sinevizyon eşliğinde 9 başlık altında toplam 123 projesinin tanıtımını yaptı.



MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ise Cumhur İttifakı'nın rastgele kurulan bir ittifak olmadığını halkın ittifakı olduğunu belirtti.



" Vizyon farkı"



AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Hakan Tütüncü'nün vadettiği tüm projeleri fazlasıyla gerçekleştirdiğini aktardı.



Cumhur İttifakı ve Ak Partili belediye başkanlarının zillet ittifakı adaylarından farkı olduğunu dile getiren Taş, " Millet İttifakı adayı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, 2014 yılında Konyaaltı'nda 24 proje yapacağını söylemiş, ama 12'sini yapamamış. Yaptıysa ben yaptım desin, 24 projenin 12'sini gerçekleştirememiştir. 2009-2014 döneminde Mustafa Akaydın bir çivi dahi çakmamış. Şimdi malasef zillet ittifakının adayı 77 proje açıklamış. Ama projeler hayali, yada çok basit projeler. Ama bizim için hem Kepez'de hemde büyükşehirde vizyon farkımız var. Hakan başkanın 123 projesi, büyükşehirde Türel'in 359 proje ile inşallah Antalya şaha kalkacak."ifadelerini kullandı.



"Türel'den Böcek'e eleştiri"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'de belediyeciliğinin miladının 1994 olduğunu hatırlatarak, belediye işinin gönül işi olduğunu vurguladı.



Esas olmanın gönüle girebilmenin olduğunun altını çizen Türel, " Halkımızın sorunlarıyla dertlenip, onların dertlerine de derman olan anlayıştayız. Hakan Tütüncü'nün 127 projesi, Millet İttifakı'nın büyükşehir adayı olan arkadaşın 77 projesi var. Bakıyoruz projelerde halk adı olur ama halk olmaz içinde bazılarının. Halk su diyor. Halkın suyu damacanayla su dağıtmakla olmaz. Musluktan akan suyun içilebilir olmasıyla olur. Halka damacanayla su dağıtmayı vaat ediyorlar. Alıştık, Antalyalıların kullandığı suyu devrettiğimizde bir gedik en pahalısıydı. Halkın suyu, suyu pahalılatmakla olmaz. Halka damacana su ile değil musluktan içilebilir su dağıtmakla olur. Söylenecek çok söz var ama biz 'az laf çok iş' dedik. O yüzden yapılacak işimiz var. Yolumuza sizler sayesinde devam ediyoruz. 2004'de yola çıkarken Kepez Antalya'nın arka bahçesi değil ön bahçesi olacak demiştik, 2014'de Kepez, büyükşehirle birlikte çift kanatla uçmaya başladı. Belediyecilik bizim işimiz."diye konuştu.



"Santral Mahallesinde anahtar teslimi hafta sonu"



AK Partili başkanların belediyecilikte başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Türel, " 2014 yılında Varsak'a tren gelecek desek kimse inanmazdı. Ama geldi mi? Mart ayında yolcuları taşımaya başlıyoruz.Kaderine terkedilen virane görünümündeki Kepez Santral Mahallesi en değerli bölge haline geldi. Bazılarının bu aklına gelir miydi. Şimdi oldu. Hafta sonu anahtar teslimini yapacağız. Geçmişte biz kaybettiğimizde Antalya kaybetmişi. Kazandığımızda Antalya kazanmış. Biz Antalya'nın hizmetkarı olarak görevimize devam etmekten şeref duyacağız. Bizim için her zaman önceliğimiz Antalya'nın kazanmasıdır."ifadelerine yer verdi.



Tütüncü'nün 123 projesi şunlardan oluştu:



Yeni yatırım projeleri;



1. Dokumapark Yepyeni Cazibe Merkezi



2. Masa Dağı Rekreasyon Projesi



3. Kepez Balık Pazarı



4. Kepez Spor Kompleksi



5. Anadolu Türk Evleri Mahallesi



6. Kepez Üniversitesi



7. Yeni Kaplı Pazar Yerleri



8. Yeraltı ve Katlı Otoparklar



9. Kepez Saat Kulesi



10. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi



11. Lunapark ve Aquapark



12. Kepez Panorama



13. Kardan Adam ve Kış Parkı



14. Mahalle Meydanları



15. Uçak Park



16. Yeni Semt Konakları



17. Kepez Seyir Kulesi



18. Prestij Cadde Düzenlemeleri



İnsan odaklı belediyecilik



19. Çocuk Köyü



20. Yeni Kreşler ve Gezici Otobüs Kreş



21. Oyna ve Öğren Merkezi



22. Hobbit Park



23. Eğitim Parkı



24. Oyuncağını Paylaş Projesi



25. Sokak Oyunları Festivali



26. Nasıl Yapılır Merkezi



27. Tekno Kafe



28. Gençlik Kampları



29. Gençlik Akademisi



30. Gençlik Festivali



31. Endüstri ve Drone Park



32. Kaykay Park ve Çim Kayak Pisti



33. Oryantiring Parkı



34. Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezi



35. Kadın Kooparatifleri



36. Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri



37. El Emeği Pazarları



38. Aile Eğitim Merkezleri



39. Aşevi



40. Sosyal Market



41. Kepez İndirimli Alışveriş Günleri



Kepez'de öncelikli olmak



42. Engelsiz Yaşam Merkezi



43. İşitme, Görme ve Konuşma Engelliler Otizmli Bireyler Rehabilitasyon Merkezi



44. Engelsiz Yaz Kampı



45. Engelliler Spor Şenliği



46. Parklarda Engelli Araç Şarj Ünitesi



47. Engelliler Sanat Topluluğu



48. İkinci Bahar Sosyal Yaşam Merkezi



Çevre ve doğa dostu belediye



49. Arboretum Projesi



50. Millet Bahçesi



51. Mesire Alanı Düzenlemeleri



52. Kamping ve Karavan Alanları



53. İnteraktif Herbaryum Projesi



54. Hayvan Eğlence Parkı



55. Solar Enerjili Parklar GES Projeleri



56. Enerji Üreten Yollar



57. Nitelikli Geri Dönüşüm ve Kepez Mahalleli Kart Uygulaması



58. Atık Geliştirme Projesi



59. Mimari ve İnşai Atıklar Geri Dönüşüm Tesisi



60. Tropikal Bitkiler Bahçesi



61. Endemik Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı



62. Bitki Tüneli ve Mevsimler Parkı



63. Ekoloji Parkı



64. Benimde Bir Ağacım Var



65. Bisiklet Taksi



İşimizi aşımızı büyütüyoruz



66. Kepez İstihdam Geliştirme Merkezi



67. Canlı Hayvan Ticaret Merkezi



68. Kepez Tarım Enstitüsü



69. Kepez Fidan Üretim Merkezi



70. Traverten İşleme Merkezi



71. Kent Mobilyaları Üretim ve Satış Atölyesi



72. Yöresel Ürünler Pazarları



73. Köy Pazarları



74. Unutulan Meslekler Eğitim-Sergi Merkezi



Kültür ve sanat



75. Millet Kıraathanesi



76. Anadolu Kent Kültürleri Kompleksi



77. Kütüphane Parklar



78. Kültür Tırı



79. Sanat Yolu



80. Tarih Yolu



81. Açıkhava Sineması



82. Kepez Belediyesi Radyo - Tv



Ssağlık ve spor



83. Sağlıklı Yaşam ve Spor Parkı



84. Psikolojik Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi



85. Ambulans Nakil Hizmetleri ALO 211



86. Kadın Sağlığı Merkezi



87. Fizyolojik Spor Merkezi



88. Belediye Spor Akademisi



89. Kepez Bisiklet Yollar



90. Modern Yürüyüş Yolları



91. Maraton Kepez



Eğitim



92. Kepez Eğitim Akademisi



93. Kepez Güzel Sanatlar Akademisi ve Konservatuarı



94. Yabancı Diller Akademisi



95. Dijital Şehir Kütüphanesi



96. Yenilikçilik Fikirler Merkezi



97. Yerli Yazılım ve Robotik Kodlama Merkezi



98. Matematik Evleri



99. Beyaz Ev



100. Trafik Eğitim Parkı



101. Duyu Parkı



102. Bilim Parkı



Cazibe merkezi Kepez



103. Demokrasi Müzesi



104. Dokuma Tekstil Müzesi



105. Zeytincilik Müzesi



106. Doğa Tarihi Müzesi



107. Semt Müzeleri



108. Tren Müzesi



109. Deniz Müzesi



110. Tasavvuf Müzesi



111. Yörük Müzesi



112. Sanayi ve Endüstri Müzesi



113. Pitoresk Antalya



114. Retrotofest



115. Bilim Festivali



116. Portakal Festivali



117. Kepez Kitap Fuarı



118. FLYINN Havacılık Festivali



119. Modern Araba ve Otomobil Festivali



120. Antalya Kahve ve Çikolata Festivali



121. Motor Sporları Yarışları



122. Zeytincilik Festivali



123. Şehitler Müzesi



Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik,İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, belediye başkan adayları, partilerin il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

