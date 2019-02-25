Tütüncü'den Yeni Döneme 123 Proje
2 saat önce
Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, üçüncü döneminde hayata geçireceği 123 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, üçüncü döneminde hayata geçireceği 123 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.
AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, " 123 Proje Hedef 2023" sloganıyla projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Sahneye eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte gelen Hakan Tütüncü, kendisini sevgiyle karşılayan binlerce vatandaşı selamladı. Toplantıda Tütüncü'nün 10 yıllık başkanlığı süresince Kepez'e kazandırdığı projeleri tanıtıldı.
"Dünün Kepez'i"
Türkiye'nin 2004 yılından sonra vizyon belediyeciliği ile tanıştığını dile getiren Tütüncü, belediyenin hayatın her alanında varolmaya başladığını aktardı.
Vizyon belediyeciliğinin tüm toplumu kucakladığının altını çizen Tütüncü, " Beşinci evre gönül belediyeciliği dönemidir. 2009'da Kepez'e göreve geldiğinde Kepez dezavantajları ile gündemdeydi.Kepez, imar,mülkiyet ve tapu sorununu çözememişti. 28 milyon lira borcu olan, personeline borcu 1.8 milyon borcu bulunan, bankaların kredi vermediği bir belediyeydi Kepez. Kepez 2009'da bir arka mahalle görünümündeydi. Çok çalıştık, azmettik, Kepez'e güvendik, Kepez'de bize güvendi. Durmadan çalıştık. Bu emanet için 10 yılda layıkıyla çalıştık." dedi
"Bugünün Kepez'i"
Kepez Belediyesi'nin bugünkü durumundan da bahseden Tütüncü, " Bugün Kepez, hizmetleriyle, eserleriyle, ilkleriyle, başarılarıyla gündemde olan bir Kepez'dir. İmar, mülkiyet ve tapu sorunu birkaç bölge dışında neredeyse çözdük. Kimseye borcu olmayan, personeline ödemesini gününden önce yapan, 750 milyon liradan fazla yatırım yapmış, bütün bunlara rağmen kasası da paralarla dolu olan bir belediyedir. Artık insanlar göğsünü gere 'Kepez'de yaşıyoruz' diyorlar." ifadelerine yer verdi.
"Kepez'de 2023'e 123 proje"
Kepez'de çok önemli bir değişim yaşandığını işaret eden Tütüncü, "Her şey hayallerle başlıyor. Bu hayalleri çok çalışarak gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz, şehrinizi uçurup götürüyorsunuz. 2009'da yola çıkarken sloganımız 'Kepez'e taze kan Hakan'dı'. 41 projemiz vardı ama 60 proje yaptık. İkinci dönemimiz 2014'de sloganımız 'Hakan'la yola devam'dı. 70 proje sözü verdik, bu dönem sonunda 103 projeyi hayata geçirmeyi başarmışız. 2023 içinde bulunduğu zaman diliminde daha büyük hayaller kurmak, daha büyük hedefler ortaya koymak ve çalışarak bu projeleri yerine getirmek gerekiyordu. Üçüncü beş yıllık dönemde Kepez'e 123 projeyle, hedef 2023 demek yakışırdı." dedi.
Tütüncü, konuşmasının sonunda sinevizyon eşliğinde 9 başlık altında toplam 123 projesinin tanıtımını yaptı.
MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ise Cumhur İttifakı'nın rastgele kurulan bir ittifak olmadığını halkın ittifakı olduğunu belirtti.
" Vizyon farkı"
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Hakan Tütüncü'nün vadettiği tüm projeleri fazlasıyla gerçekleştirdiğini aktardı.
Cumhur İttifakı ve Ak Partili belediye başkanlarının zillet ittifakı adaylarından farkı olduğunu dile getiren Taş, " Millet İttifakı adayı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, 2014 yılında Konyaaltı'nda 24 proje yapacağını söylemiş, ama 12'sini yapamamış. Yaptıysa ben yaptım desin, 24 projenin 12'sini gerçekleştirememiştir. 2009-2014 döneminde Mustafa Akaydın bir çivi dahi çakmamış. Şimdi malasef zillet ittifakının adayı 77 proje açıklamış. Ama projeler hayali, yada çok basit projeler. Ama bizim için hem Kepez'de hemde büyükşehirde vizyon farkımız var. Hakan başkanın 123 projesi, büyükşehirde Türel'in 359 proje ile inşallah Antalya şaha kalkacak."ifadelerini kullandı.
"Türel'den Böcek'e eleştiri"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'de belediyeciliğinin miladının 1994 olduğunu hatırlatarak, belediye işinin gönül işi olduğunu vurguladı.
Esas olmanın gönüle girebilmenin olduğunun altını çizen Türel, " Halkımızın sorunlarıyla dertlenip, onların dertlerine de derman olan anlayıştayız. Hakan Tütüncü'nün 127 projesi, Millet İttifakı'nın büyükşehir adayı olan arkadaşın 77 projesi var. Bakıyoruz projelerde halk adı olur ama halk olmaz içinde bazılarının. Halk su diyor. Halkın suyu damacanayla su dağıtmakla olmaz. Musluktan akan suyun içilebilir olmasıyla olur. Halka damacanayla su dağıtmayı vaat ediyorlar. Alıştık, Antalyalıların kullandığı suyu devrettiğimizde bir gedik en pahalısıydı. Halkın suyu, suyu pahalılatmakla olmaz. Halka damacana su ile değil musluktan içilebilir su dağıtmakla olur. Söylenecek çok söz var ama biz 'az laf çok iş' dedik. O yüzden yapılacak işimiz var. Yolumuza sizler sayesinde devam ediyoruz. 2004'de yola çıkarken Kepez Antalya'nın arka bahçesi değil ön bahçesi olacak demiştik, 2014'de Kepez, büyükşehirle birlikte çift kanatla uçmaya başladı. Belediyecilik bizim işimiz."diye konuştu.
"Santral Mahallesinde anahtar teslimi hafta sonu"
AK Partili başkanların belediyecilikte başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Türel, " 2014 yılında Varsak'a tren gelecek desek kimse inanmazdı. Ama geldi mi? Mart ayında yolcuları taşımaya başlıyoruz.Kaderine terkedilen virane görünümündeki Kepez Santral Mahallesi en değerli bölge haline geldi. Bazılarının bu aklına gelir miydi. Şimdi oldu. Hafta sonu anahtar teslimini yapacağız. Geçmişte biz kaybettiğimizde Antalya kaybetmişi. Kazandığımızda Antalya kazanmış. Biz Antalya'nın hizmetkarı olarak görevimize devam etmekten şeref duyacağız. Bizim için her zaman önceliğimiz Antalya'nın kazanmasıdır."ifadelerine yer verdi.
Tütüncü'nün 123 projesi şunlardan oluştu:
Yeni yatırım projeleri;
1. Dokumapark Yepyeni Cazibe Merkezi
2. Masa Dağı Rekreasyon Projesi
3. Kepez Balık Pazarı
4. Kepez Spor Kompleksi
5. Anadolu Türk Evleri Mahallesi
6. Kepez Üniversitesi
7. Yeni Kaplı Pazar Yerleri
8. Yeraltı ve Katlı Otoparklar
9. Kepez Saat Kulesi
10. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi
11. Lunapark ve Aquapark
12. Kepez Panorama
13. Kardan Adam ve Kış Parkı
14. Mahalle Meydanları
15. Uçak Park
16. Yeni Semt Konakları
17. Kepez Seyir Kulesi
18. Prestij Cadde Düzenlemeleri
İnsan odaklı belediyecilik
19. Çocuk Köyü
20. Yeni Kreşler ve Gezici Otobüs Kreş
21. Oyna ve Öğren Merkezi
22. Hobbit Park
23. Eğitim Parkı
24. Oyuncağını Paylaş Projesi
25. Sokak Oyunları Festivali
26. Nasıl Yapılır Merkezi
27. Tekno Kafe
28. Gençlik Kampları
29. Gençlik Akademisi
30. Gençlik Festivali
31. Endüstri ve Drone Park
32. Kaykay Park ve Çim Kayak Pisti
33. Oryantiring Parkı
34. Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Merkezi
35. Kadın Kooparatifleri
36. Kadınlar Spor Merkezleri ve Lokalleri
37. El Emeği Pazarları
38. Aile Eğitim Merkezleri
39. Aşevi
40. Sosyal Market
41. Kepez İndirimli Alışveriş Günleri
Kepez'de öncelikli olmak
42. Engelsiz Yaşam Merkezi
43. İşitme, Görme ve Konuşma Engelliler Otizmli Bireyler Rehabilitasyon Merkezi
44. Engelsiz Yaz Kampı
45. Engelliler Spor Şenliği
46. Parklarda Engelli Araç Şarj Ünitesi
47. Engelliler Sanat Topluluğu
48. İkinci Bahar Sosyal Yaşam Merkezi
Çevre ve doğa dostu belediye
49. Arboretum Projesi
50. Millet Bahçesi
51. Mesire Alanı Düzenlemeleri
52. Kamping ve Karavan Alanları
53. İnteraktif Herbaryum Projesi
54. Hayvan Eğlence Parkı
55. Solar Enerjili Parklar GES Projeleri
56. Enerji Üreten Yollar
57. Nitelikli Geri Dönüşüm ve Kepez Mahalleli Kart Uygulaması
58. Atık Geliştirme Projesi
59. Mimari ve İnşai Atıklar Geri Dönüşüm Tesisi
60. Tropikal Bitkiler Bahçesi
61. Endemik Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Parkı
62. Bitki Tüneli ve Mevsimler Parkı
63. Ekoloji Parkı
64. Benimde Bir Ağacım Var
65. Bisiklet Taksi
İşimizi aşımızı büyütüyoruz
66. Kepez İstihdam Geliştirme Merkezi
67. Canlı Hayvan Ticaret Merkezi
68. Kepez Tarım Enstitüsü
69. Kepez Fidan Üretim Merkezi
70. Traverten İşleme Merkezi
71. Kent Mobilyaları Üretim ve Satış Atölyesi
72. Yöresel Ürünler Pazarları
73. Köy Pazarları
74. Unutulan Meslekler Eğitim-Sergi Merkezi
Kültür ve sanat
75. Millet Kıraathanesi
76. Anadolu Kent Kültürleri Kompleksi
77. Kütüphane Parklar
78. Kültür Tırı
79. Sanat Yolu
80. Tarih Yolu
81. Açıkhava Sineması
82. Kepez Belediyesi Radyo - Tv
Ssağlık ve spor
83. Sağlıklı Yaşam ve Spor Parkı
84. Psikolojik Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi
85. Ambulans Nakil Hizmetleri ALO 211
86. Kadın Sağlığı Merkezi
87. Fizyolojik Spor Merkezi
88. Belediye Spor Akademisi
89. Kepez Bisiklet Yollar
90. Modern Yürüyüş Yolları
91. Maraton Kepez
Eğitim
92. Kepez Eğitim Akademisi
93. Kepez Güzel Sanatlar Akademisi ve Konservatuarı
94. Yabancı Diller Akademisi
95. Dijital Şehir Kütüphanesi
96. Yenilikçilik Fikirler Merkezi
97. Yerli Yazılım ve Robotik Kodlama Merkezi
98. Matematik Evleri
99. Beyaz Ev
100. Trafik Eğitim Parkı
101. Duyu Parkı
102. Bilim Parkı
Cazibe merkezi Kepez
103. Demokrasi Müzesi
104. Dokuma Tekstil Müzesi
105. Zeytincilik Müzesi
106. Doğa Tarihi Müzesi
107. Semt Müzeleri
108. Tren Müzesi
109. Deniz Müzesi
110. Tasavvuf Müzesi
111. Yörük Müzesi
112. Sanayi ve Endüstri Müzesi
113. Pitoresk Antalya
114. Retrotofest
115. Bilim Festivali
116. Portakal Festivali
117. Kepez Kitap Fuarı
118. FLYINN Havacılık Festivali
119. Modern Araba ve Otomobil Festivali
120. Antalya Kahve ve Çikolata Festivali
121. Motor Sporları Yarışları
122. Zeytincilik Festivali
123. Şehitler Müzesi
Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik,İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, belediye başkan adayları, partilerin il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:06 Kaynak: İHA
Evsiz Adam, Apartmanın Önünde Oturur Halde Ölü Bulundu
Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu!
Balıkçıların Ağına Yat Takıldı