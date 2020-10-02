Tütüncü, "Eğitimin emrindeyiz" - Son Dakika

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Er'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Eğitim gönüllüsü bir belediye olarak, her zaman eğitimin emrindeyiz" dedi.

Tütüncü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Er'i makamında ziyaret etti. Başkan Tütüncü, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Er'e hayırlı olsun dileklerini iletti. İl Milli Eğitim Müdürü Er'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Tütüncü, bugüne kadar devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini söyledi. Kepez Belediyesi olarak ilçede eğitime önemli katkılar sunduklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, "Biz çocuklarımızı çok seviyoruz ve onların eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha güçlü bir biçimde taşıyacağız. Eğitim gönüllüsü bir belediye olarak, her zaman eğitimin emrindeyiz " diye konuştu. Hüseyin Er'de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. - ANTALYA