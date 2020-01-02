Tütüncü esnafı eylem yaptı - Son Dakika
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Tütüncü esnafı eylem yaptı

6 saat önce

Tütüncü esnafı iş yerlerine kesilen cezalar sonrası eylem yaparak, haksızlığın kaldırılmasını istedi.

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Tütüncü esnafı iş yerlerine kesilen cezalar sonrası eylem yaparak, haksızlığın kaldırılmasını istedi.


AK Parti Malatya il Başkanlığı önünde bir araya gelen tütün satan esnaf, iş yerlerinde tütün satışının yasaklanmasına tepki gösterdi.


Tütüncü esnafından Yılmaz Öterkuş yaptığı konuşmada, "Sabah saatlerinde dükkanlarımız geldiler tütünlerimiz aldılar ve bize ceza kestiler. İş yerimizde kilo ile tütün satıyoruz. Biz çiftçiyiz ve kendi tütünümüzü satıyoruz. Daha öncesinden bize uyarı gelmedi. Resmi yazı gelmedin, dükkanlarımız ceza geldi, tütünlerimiz gitti. Eylem yaparak, hakkımızı arıyoruz. Tüm esnaflarımıza ceza kesildi" dedi.


Esnaf Ramazan Dinçer de, "İş yeri açma ruhsatı aldım. Yeşilyurt Belediyesinden ruhsat alırken, sordular, bende tütün işi yapacağım dedim. Ruhsat aldım. Bizim yaptığımız iş yasaksa bize neden ruhsat verdiler buradan soruyorum. Tütün satmak yasak desinler, Belediye bende bin 200 TL para aldılar, şimdi geldiler bize ceza kesiyorlar" şeklinde konuştu


Esnaf Halil Kör ise, "Malatya'da 33 yıldır tütün satıyorum. Bana ceza gelmedi ama arkadaşlarımıza ceza geldi. Biz ne kazanıyoruz ki esnaflara yüksek miktarda ceza kesiliyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - MALATYA

Malatya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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